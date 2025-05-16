Специалисты "Мать и дитя" выхаживают около 700 младенцев, рожденных раньше срока

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"Я помню, это был четверг, август. Мы планировали уехать на дачу. Тогда не было никаких признаков, что мне может стать плохо, но отошли воды. Я была на панике, потому что понимала, что на сроке 29 недель такого быть не может". Этими воспоминаниями 12-летней давности поделилась ведущий специалист Минского электротехнического завода им. В.И. Козлова Ольга Вербилович.

Скорая, госпитализация в "Мать и дитя", сутки наблюдений и принятие врачами жизненно важного решения для мамы и малышки - срочное родоразрешение. Вторая беременность для Ольги Вербилович разрешилась раньше, в силу перенесенной на пятом месяце сильной инфекции.

"Я горжусь нашей медициной. Это действительно профессионалы своего дела, которые спасают деток. Все, через что мы прошли, только благодаря им. Моя дочка здоровая, счастливая", - рассказала Ольга Вербилович.

Варечка появилась на свет настоящей дюймовочкой - 41 см и всего 1390 кг. Сегодня, спустя 12 лет с раннего дня рождения, Варвара - воплощение истинной львицы. Она многогранная, целеустремленная, талантливая и с планами на жизнь.

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Примерно 700 крох, рожденных раньше времени, в год удается выходить отделению анестезиологии и реанимации РНПЦ "Мать и дитя". Сегодня здесь, благодаря методикам и аппаратуре, соответствующим мировым стандартам, растят малышей от 500 граммов.

"Чаще всего все преждевременные роды на сроке 28 недель и меньше проходят здесь. Если 15 лет назад такие недоношенные сроки казались катастрофой, то сейчас они не вызывают таких больших затруднений", - поделился завотделением анестезиологии, реанимации (с палатами для новорожденных детей) РНПЦ "Мать и дитя" Максим Бойдак.

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В реанимации 30 инкубаторов, над каждым установлен многофункциональный монитор, аппарат ИВЛ, инфузоматы. Умная аппаратура моделирует хранительный режим, приближенный к маминому внутриутробному. Для таких крох жизненно важна температура и влажность, отсутствие света, движений и звуков. Поэтому в отделении есть звуковые светофоры. Как только они загораются красным, уровень шума нужно сократить.

"У нас изменились способы искусственной вентиляции за все эти годы. Идет учеба, обмен опытом. Для недоношенных деток необходимы специфические датчики, так как у них очень чувствительная кожа, любой перегрев может привести к ожогу, повреждениям. Во всем мире выхаживание недоношенных детей - очень дорогой процесс. Конечно, в нашей стране, это абсолютно бесплатно", - отметил Максим Бойдак.

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Выживаемость детей, родившихся с экстремально низким весом, на первом году жизни в Беларуси составляет 91 %. При этом процент детской инвалидности среди таких деток по показателям в нашей стране минимальный.

На страже здоровья и жизни маленьких белорусов ежедневно находятся квалифицированные специалисты, и, конечно, высокотехнологичное оборудование. И это не всегда крупные приборы, наполненные электроникой. Используются высокотехнологичные кувезы. Они в два раза дешевле импортных, около 70 % - белорусская локализация.

Под запросы медиков Медтехноцентр с нуля разработал и создал две первые модели кувезов для новорожденных. К разработке подошли взвешенно - изучили мировые образцы производителей и взяли лучшее из того, что сегодня предлагают на рынке. В результате на свет появились белорусские модели. Именно первенцев разработчики пока держат в секрете, а вот преимуществами новинки делятся с удовольствием.

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"Кувез установлен на тележке, снизу закреплен кислородный баллон, деткам подается кислород в увлажненном виде, есть подогрев. Также сейчас из новых направлений разрабатываем именно крепление транспортного кувеза в автомобиль скорой медицинской помощи", - рассказал главный инженер РУП "Медтехноцентр" Алексей Каминский.

Пилотные кувезы создавались вместе с медиками. Разработчики опирались на их опыт и наблюдения, а также запрос на выходе - инновации для спасения жизней.

Забота о семье равно забота о будущем Беларуси. Сегодня наша страна - пример того, что даже в самых сложных ситуациях найдется место чуду. Главное искренне верить в него, а государство всегда подставит семьям плечо и защитит их.