Спортплощадка, транспорт и торговые объекты - в Минске обсудили развитие микрорайона "Сухарево-8"

Развитие столичного микрорайона "Сухарево-8" обсудили на совещании в Мингорисполкоме. Накануне жители Минска обратились к мэру с актуальными вопросами по развитию этой части Фрунзенского района.

Просили, например, сократить время ожидания транспорта, который обеспечивает подвоз к школам и детским садам. Решено увеличить количество подвижного состава и продолжительность маршрутов, в частности троллейбусов № 18 и 90. Также обсуждали перспективу расширения ул. Янковского. В ближайших планах - благоустройство воркаут-площадки для занятий спортом.