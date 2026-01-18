3.71 BYN
Среди желающих окунуться в прорубь на реке Птичь оказалась команда Белтелерадиокомпании
Сотни христиан уже окунулись в прорубь на реке Птичь. Среди желающих также оказалась команда Белтелерадиокомпании.
Сергей Алисейчик, ведущий специалист главной дирекции продаж и маркетинга Белтелерадиокомпании:
"С удовольствием уже не первый год ныряем. Это очень классные ощущения, тем более такая зима в этом году. Чтобы запомнить уже зиму, этот мороз, этот снег, рекомендую всем окунаться. Очень сплачивает коллектив, когда ты вместе с кем-то окунаешься. Есть что вспомнить, разговоров потом на целый год".
"Ощущения незабываемые: на улице холоднее, чем в воде, но все равно вода кажется холодная, организму надо адаптироваться, чтобы окунуться полностью. Я к этому готовился. Каждый день с утра просыпаешься и под холодный душ в течение минуты, 30 секунд. Каждый день в течение года закаливался", - рассказал молодой человек.