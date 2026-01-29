Средняя пенсия по возрасту в Беларуси вырастет до 1070 рублей, годовой рост составит 14,8 %

По предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту составит 1070 белорусских рублей. Годовое увеличение по сравнению с 2025 годом составит 138 рублей, или 14,8 %. Размер повышения у каждого пенсионера будет индивидуальным в зависимости от стажа, заработка, учтенного при исчислении пенсии, а также установленных доплат. Перерасчет коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров.

Пенсии сегодня получают 26 % населения Беларуси, или 2 млн 400 тыс. человек. Общие расходы на такие выплаты составляют примерно 9 % ВВП. В 2024 году государство потратило на социальное обеспечение 23 млрд рублей, в минувшем 2025 году - на 3 млрд больше.

К трудовым относятся пенсии по возрасту, инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет и особые заслуги перед республикой.

Елена Гоморова, начальник главного управления Министерства труда и соцзащиты Беларуси:

"Если мы говорим о категории лиц, которые достигли пенсионного возраста, то это механизм так называемой отложенной пенсии. Как работает этот механизм? Пенсионер, работающий, обращается за назначением пенсии, она ему назначается, но он отказывается от ее получения в период работы. Когда он уже прекратит свою трудовую деятельность, он обращается в Управление социальной защиты, ему будет сделан соответствующий перерасчет, то есть мы увеличим его пенсию за счет стажа, который он наработал после назначения пенсии без ее получения. Кроме того, к пенсии будут бонусные повышения. Чем больше период отказа от пенсии, тем больше бонус будет выплачен к пенсии. Так, например, отказ от выплаты пенсии на один год увеличивает пенсию на 6 %".

Право на трудовую пенсию по возрасту имеют мужчины в 63 года при общем стаже работы не менее 25 лет, а также женщины в 58 лет при общем стаже работы не менее 20.

В марте 2025 года наиболее распространенная пенсия в Польше составила чуть более 2800 злотых (это эквивалентно 2300 белорусским рублям). Но почти каждый пятый пенсионер Польши хочет и вынужден экономить. Средний долг человека старше 65 лет составляет свыше 32 тыс. злотых. Увеличение долга происходит от кредитов и займов за аренду, коммунальные услуги и связь.

В Литве, например, с 2026 года повышается пенсионный возраст, пенсия составит 750 евро, однако из них практически 230 уходят на коммуналку. В Литве с 2026 года обещали только повышение цен на продукты.

Еще несколько интересных цифр: в Латвии, стране, где треть населения - пенсионеры, пенсия составляет 470 евро, а стоимость коммунальных услуг за стандартную "двушку" - 250.

Беларусь же последовательно выполняет свои социальные обязательства, обеспечивая достойный уровень жизни старшего поколения и поддерживая уязвимые категории граждан. В предыдущий раз размер выплат увеличивался в сентябре 2025 года, тогда рост составил 5 %.

За последние пять лет трудовые пенсии выросли на 81 % в результате 12 индексаций. И при этом годовая инфляция в Беларуси по итогам октября 2025 года снизилась до 6,9 %.

Также в стране проживают 35 тыс. иностранных пенсионеров, которым выплачиваются пенсии по международным соглашениям, это почти 288 млн рублей.

Помимо постоянно повышающейся пенсии, белорусские представители почтенного возраста могут претендовать и на ряд социальных льгот. В сфере ЖКУ неработающие пенсионеры имеют право на льготные тарифы на газ и электричество.

Если расходы на коммуналку превышают 20 % от дохода в городе и 15 % в сельской местности, можно оформить безналичную жилищную субсидию. Для одиноких неработающих пенсионеров это часто делается автоматически.

Пенсионерам также предоставляется льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте и скидка 50 % на проезд в пригородных поездах и автобусах в период с 1 мая по 31 октября. К тому же они могут претендовать и на скидку в 10 % на продукты из социального перечня, утвержденных МАРТ.

В налоговой сфере предусмотрены льготы: возможности освобождения от налога на недвижимость и землю, а также сниженная ставка при занятии деятельностью, облагаемой единым налогом. При обращении к нотариусам действует скидка 50 % на многие услуги.

Пенсионеры в трудной жизненной ситуации могут получить различные социальные услуги - от помощи на дому до проживания в специализированных учреждениях. Система поддержки выстраивается и вокруг государственной стратегии "Активное долголетие", которая абсолютно бесплатно включает клубы по интересам и школы здоровья.

Однако главным досугом представителей почтенного возраста все еще остается трудовая деятельность. Число работающих пенсионеров с начала 2025 года увеличилось на 27 тыс., в первую очередь это связано с принятием указа № 402. Документ снял с 1 января 2025 года ограничения на размер трудовых пенсий работающим пенсионерам.