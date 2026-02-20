3.74 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Средняя зарплата врачей в Беларуси за 2025 год составила 4006,5 рублей
Автор:Редакция news.by
Белстат представил информацию о средней зарплате врачей за 2025 год. По данным ведомства, в том году она превысила 4 тыс. рублей. В декабре 2025 года, когда отмечается традиционный рост заработков в стране, она была на уровне 4472,1 руб. Отметим, что этот показатель рассчитан до вычета налогов и взносов.
По отношению к 2024 году реальная заработная плата врачей увеличилась на 10,7 %. В декабре 2025 года по сравнению с ноябрем рост в реальном выражении составил 11,2 %.