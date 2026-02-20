Средняя зарплата врачей в Беларуси за 2025 год составила 4006,5 рублей

Белстат представил информацию о средней зарплате врачей за 2025 год. По данным ведомства, в том году она превысила 4 тыс. рублей. В декабре 2025 года, когда отмечается традиционный рост заработков в стране, она была на уровне 4472,1 руб. Отметим, что этот показатель рассчитан до вычета налогов и взносов.