3.81 BYN
2.78 BYN
3.25 BYN
"США и Китай нацелены на стабилизацию" - аналитик Татищев о визите Трампа в КНР
Чего ждать от визита Трампа в Китай и можно ли считать это шагом к стабилизации напряженных отношений между США и КНР, в студии "Первого информационного" рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Никита Татищев.
"И США, и Китай нацелены на стабилизацию, потому что цифры товарооборота предыдущего года упали фактически на 20 %. То есть сейчас экспорт товаров из Китая в Соединенные Штаты - это порядка 420 млрд долларов, а импорт американских товаров в Поднебесную - 140 млрд. И там, и там цифры экспорта-импорта падают, и сохраняется практически та же самая пропорция, которая была раньше. То есть фактически стороны своим торговым противостоянием не скорректировали пропорцию, как того хотели добиться Соединенные Штаты, а просто снизили товарооборот. И я полагаю, что это ключевая тема, которая будет обсуждаться. Все остальные темы так или иначе будут подняты, но тема двусторонних экономических отношений самая главная, потому что на нее уже нанизывается все остальное", - прокомментировал Татищев.
По мнению аналитика, для Трампа этот визит важен в том числе потому, что он может показать старого Трампа. "Я имею в виду ситуацию, которая возникла в этом году, ситуацию с военными конфликтами, спровоцированными во многом Соединенными Штатами. Она несколько убавила его имидж миротворца, имидж бизнесмена и человека, который заключает выгодные сделки, несмотря на то что он постоянно про них говорит. И визит, который наполнен экономическим содержанием, когда само слово "сделка" как бы витает в воздухе (об этом говорит и состав американской делегации), как раз позволяет Трампу снова вернуться к той прагматичной политике, которую он заявлял как стержневую и для своей избирательной программы, и в целом для своего курса", - отметил Татищев.