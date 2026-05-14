"США и Китай нацелены на стабилизацию" - аналитик Татищев о визите Трампа в КНР

Чего ждать от визита Трампа в Китай и можно ли считать это шагом к стабилизации напряженных отношений между США и КНР, в студии "Первого информационного" рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Никита Татищев.

"И США, и Китай нацелены на стабилизацию, потому что цифры товарооборота предыдущего года упали фактически на 20 %. То есть сейчас экспорт товаров из Китая в Соединенные Штаты - это порядка 420 млрд долларов, а импорт американских товаров в Поднебесную - 140 млрд. И там, и там цифры экспорта-импорта падают, и сохраняется практически та же самая пропорция, которая была раньше. То есть фактически стороны своим торговым противостоянием не скорректировали пропорцию, как того хотели добиться Соединенные Штаты, а просто снизили товарооборот. И я полагаю, что это ключевая тема, которая будет обсуждаться. Все остальные темы так или иначе будут подняты, но тема двусторонних экономических отношений самая главная, потому что на нее уже нанизывается все остальное", - прокомментировал Татищев.