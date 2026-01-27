Стали известны предельно допустимые тарифы на ЖКУ на 2026 год в Беларуси

Стали известны предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2026 год в Беларуси. Соответствующий указ подписал Президент 23 января. Платежи за услуги ЖКХ для населения увеличатся. На сколько выросли предельно допустимые ставки? И сколько в мире сегодня платят за коммуналку?

Техническое обслуживание, капитальный ремонт, горячее водоснабжение и дальше по списку жировки. Повышение тарифов для Беларуси - практика стандартная. Вопрос только в том, на сколько меняются цифры в жировках белорусов. В этом году платежи за услуги ЖКХ для населения традиционно увеличатся в пределах половины базовой величины, что составляет 22,5 руб.

В Беларуси увеличится плата за ЖКХ

Тарифы повысят поэтапно. Уже с января на 19 рублей и 37 копеек подорожают все услуги, кроме отопления и горячего водоснабжения. Плата за них на 3 рубля и 13 копеек вырастет только с июня.

В центре политики Беларуси всегда был и остается человек. Поэтому и дела коммунальные решаем исходя из социальной защищенности наших людей. Да, коммуналка потяжелеет, но вместе с тем с 1 февраля ожидается и увеличение бюджета прожиточного минимума. Плюс в республике продолжает действовать механизм господдержки для белорусов, кому оплата за такие услуги значительно бьет по семейному бюджету.

Анастасия Малиновская, замначальника управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

"Эти субсидии зависят от совокупного дохода семьи, т.е. в среднем, если, к примеру, сумма платежей превышает 20 % в городе и 15 % в сельских населенных пунктах совокупных доходов, граждане имеют право претендовать на предоставление безналичных жилищных субсидий. Т.е. это сумма разницы между расчетной суммой ЖКУ и 20 % совокупного дохода".

Беларусь - это про дальновидные решения в вопросах, в том числе и в тарифах на коммунальные платежи. Строительство собственной АЭС - одно из стратегических и важных. За 5 лет эксплуатации атомной электростанции наша республика вошла в тройку стран Европы с самой низкой ценой на электроэнергию, при этом обеспечив доступ для всего населения страны.

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук, профессор:

"Атомная энергетика: нужно много вложений на старте, а эксплуатация относительно недорогая. Но это означает, что ваши капитальные вложения долгие годы не окупятся. Значит, вам нужна стабильность в экономике и политике государства. Если у вас премьер-министр и тем более Президент - это такие фигуры на полчаса, как в Литве, то лучше вообще за серьезные проекты не браться, в том числе и в атомной энергетике. Если же вы работаете на перспективу, как в Республике Беларусь, тогда у вас есть все шансы".

В доходе семьи из трех человек, где двое работают и получают заработную плату в среднем по стране, в этом году жилищно-коммунальные платежи составят 3,5 %. В семье из двух пенсионеров этот показатель зафиксируется на отметке в 7,5 %.

Качество услуг и снижение затрат на их оказание - еще один вопрос, который неизменно в центре внимания государства. В ближайшую пятилетку ориентируемся на профильную госпрограмму "Комфортное жилье и благоприятная среда".

Надежда Севрук, заместитель начальника управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

"Если мы хотим говорить о понижении каких-то затрат в части технического обслуживания, то они осуществляются путем оснащения жилых домов системами автоматизации и диспетчеризации. В части, касающейся персонала, у нас введена новая должность, которая не разбивается на слесарей, сантехников и электриков, а есть рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений".