3.77 BYN
2.98 BYN
3.44 BYN
Стало известно, сколько человек примет участие в реконструкции обороны Брестской крепости 22 июня
Около 600 человек планируют принять участие в реконструкции обороны Брестской крепости на рассвете 22 июня. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции заместитель председателя Брестского горисполкома Виталий Щерба, пишет БЕЛТА.
Брест славится мужеством и патриотизмом, стойкостью защитников крепости. Ежегодно он становится центром притяжения 21 и 22 июня. Город посещает большое число гостей из разных регионов Беларуси и из-за рубежа. Нынешний год не исключение. Более 30 делегаций приедут в Брест из России и Казахстана. "Мы получили большое количество заявок от различных делегаций, которые к нам приедут. Стараемся сделать программу максимально насыщенной", - отметил Виталий Щерба.
21 июня с 9.00 брестчане смогут посетить передвижной музей "Поезд Победы". Он разместится у Музея железнодорожной техники на проспекте Машерова. Увидеть интерактивную экспозицию в областном центре можно будет по 23 июня. "Рассчитываем, что примерно 3 тыс. человек смогут посетить "Поезд Победы". Билеты уже получены и будут распространяться в первую очередь среди трудовых коллективов", - рассказал зампредседателя горисполкома.
Также 21 июня в Бресте встретят участников белорусско-российского проекта "Поезд Памяти". Ребята познакомятся с городом, присоединятся к памятным мероприятиям в Брестской крепости.
Одним из брендовых мероприятий стал военно-исторический фестиваль "22 июня 1941 года. Брестская крепость". Ожидается, что в нем примут участие около 600 человек. Реконструкторы маршем пройдут по центральным улицам города, присоединятся к ретропрограмме "Последний мирный день" на улице Советской. На рассвете 22 июня (в пять часов утра) на территории Кобринского укрепления любители истории воссоздадут эпизоды обороны легендарной цитадели над Бугом.
"Сейчас активно идет монтаж трибун, готовим сценические комплексы, вышки, домики для того, чтобы было зрелищно и впечатляюще. Плечо подставит главное управление идеологической работы Брестского облисполкома, "Беларусьфильм", военно-исторический клуб "Гарнизон". Мероприятие пройдет при поддержке областного Центра молодежного творчества. Будет около 600 реконструкторов. В этом году будет кавалерия, планируем самолет Ан-2 с нашим с областным ДОСААФ, задействовать технику 1940-х годов", - анонсировал Виталий Щерба.