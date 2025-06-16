Стало известно, сколько человек примет участие в реконструкции обороны Брестской крепости 22 июня

Около 600 человек планируют принять участие в реконструкции обороны Брестской крепости на рассвете 22 июня. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции заместитель председателя Брестского горисполкома Виталий Щерба, пишет БЕЛТА.

Брест славится мужеством и патриотизмом, стойкостью защитников крепости. Ежегодно он становится центром притяжения 21 и 22 июня. Город посещает большое число гостей из разных регионов Беларуси и из-за рубежа. Нынешний год не исключение. Более 30 делегаций приедут в Брест из России и Казахстана. "Мы получили большое количество заявок от различных делегаций, которые к нам приедут. Стараемся сделать программу максимально насыщенной", - отметил Виталий Щерба.

21 июня с 9.00 брестчане смогут посетить передвижной музей "Поезд Победы". Он разместится у Музея железнодорожной техники на проспекте Машерова. Увидеть интерактивную экспозицию в областном центре можно будет по 23 июня. "Рассчитываем, что примерно 3 тыс. человек смогут посетить "Поезд Победы". Билеты уже получены и будут распространяться в первую очередь среди трудовых коллективов", - рассказал зампредседателя горисполкома.

Также 21 июня в Бресте встретят участников белорусско-российского проекта "Поезд Памяти". Ребята познакомятся с городом, присоединятся к памятным мероприятиям в Брестской крепости.

Одним из брендовых мероприятий стал военно-исторический фестиваль "22 июня 1941 года. Брестская крепость". Ожидается, что в нем примут участие около 600 человек. Реконструкторы маршем пройдут по центральным улицам города, присоединятся к ретропрограмме "Последний мирный день" на улице Советской. На рассвете 22 июня (в пять часов утра) на территории Кобринского укрепления любители истории воссоздадут эпизоды обороны легендарной цитадели над Бугом.