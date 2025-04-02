Союзное государство зарекомендовало себя как крепкое объединение, открывающие двери для плотной кооперации и взаимного развития Беларуси и России.

Свои пожелания в адрес народов двух стран высказал российский политолог, руководитель информагентства Baltnews Андрей Стариков: "Пожелал бы, чтобы у нас все получалось и впредь. Совместно объединяли воли белорусского народа, российского народа и двигались к еще более плотной кооперации, потому что это в интересах и белорусов, и россиян".

Политолог отметил, что Беларусь и Россия в отличие от многих соседей осознают и собственные интересы, и коллективные союзные интересы. А для тех, кто забылся, кто был обманут, есть очень яркий украинский пример большой трагедии в результате обмана извне.