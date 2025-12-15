Старт новогоднего волшебства: в Минске засияла главная елка страны

Минск официально готов к Новому году - 15 декабря праздничными огнями засияла главная елка страны, а вместе с ней и вся иллюминация в городе. Роскошные золотые и серебряные шары, а также фрезерованные игрушки создают ощущение волшебства.

Высота главной зимней красавицы Беларуси составляет 30 м. Украсили ее в 2025 году в золотых и серебряных тонах. Новогоднее дерево укутано в пиксельную шаль, длина гирлянды - 4 тыс. м.

При разработке новогоднего дизайна всей площади декораторы вдохновлялись сказкой "Двенадцать месяцев" - для каждого здесь своя арка. Чтобы год был удачным, обязательно нужно прогуляться под каждой.

15 декабря здесь уже по традиции дали старт и республиканской акции "Наши дети" - символический праздник единения добрых сердец и предвкушения чуда.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

"Акция, которая продлится ровно месяц, направлена на то, чтобы каждый ребенок, каждый житель нашей страны был окружен вниманием, заботой, принял участие в новогодних мероприятиях, был поздравлен и самое главное - встретил Новый год с хорошим настроением".

В Минске в преддверии Нового года "выросли" почти 30 праздничных елей. Все они отличаются по дизайну: есть деревья в народном стиле и хай-тек (елка на Уручье). Обязательное украшение в виде символа года - Красной Огненной Лошади. Локации дополняют ажурные снежинки и пряничные домики.

Александр Воробцов, директор УП "Мингорсвет":

"Предусмотрено ежедневное включение с момента включения наружного городского освещения. Работать оно будет до полуночи, предполагается работа до 15 января. Помимо этого, в новогоднюю ночь и в рождественские праздники предполагается работа иллюминационного освещения круглую ночь".