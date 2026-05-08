Стоимость поездки, способ оплаты - какие новации ввел Минтранс для такси

Пассажирам такси перед поездкой будут называть ее ориентировочную стоимость, а менять способ оплаты отныне может только сам заказчик. Еще одно новшество для такси - опознавательный фонарь теперь нужно устанавливать строго по центру крыши.

Правительство Беларуси утвердило новую редакцию правил автоперевозок. Изменения коснулись и автобусов.

Расскажем подробнее о новациях.

По новым правилам

Водитель такси обязан предупредить о цене до того, как вы закроете дверь авто, дабы избежать внезапно крупных сумм по счетчику. Еще одно новшество: теперь право изменить способ оплаты (наличными либо по карте) есть только у пассажира, раньше это могли сделать и диспетчер, и сам перевозчик.

И все же некоторым таксистам правила не писаны. Так, Екатерина по пути из аэропорта в 3 часа ночи была вынуждена остаться за бортом. И это не фигура речи, а реальность. Смена оплаты на безналичную водителя не просто не устроила, а возмутила, мягко говоря. Таксист высадил девушку из автомобиля.

В дело вступила транспортная инспекция, все за и против - на стороне заказчика, который вправе изменить способ оплаты в любой момент поездки. По правде говоря, такие случаи редкость. Отправная точка новаций в отрасли - указ Президента № 32 2024 года и созданный реестр автоперевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Время показало эффективность принятых тогда решений.

Дмитрий Куликовский, заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

"Что касается нарушений в сфере перевозок пассажиров в автомобильном такси, то их количество у нас сократилось в 2025 году по сравнению с 2024-м на 54 %. И надо отметить, что в 2026-м году за 4 месяца мы также наблюдаем сокращение количества нарушений, выявляемых на дорогах".

Это тот случай, когда цена нарушений - человеческие жизни. Посему новые правила не только для такси.

Дмитрий Куликовский, заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

"Также правилами автомобилеперевозок пассажиров вносятся изменения в части обязательного оборудования сидений автобусов категории М2 и М3 ремнями безопасности (двухточечными либо трехточечными). При этом я хочу отметить, что транспортные средства, которые используются для выполнения внутриреспубликанских автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении, должны будут оснащаться устройствами видеофиксации с 1 января 2028 года".

Время на переоснащение у перевозчиков еще есть. Но немало и тех, кто о безопасности пассажиров думает в первую очередь. Среди них и Михаил, в профессии - десятки лет. С новыми правилами игры он давно на ты.

Михаил Парыжник, водитель маршрутного такси:

"Безопасность пассажиров - это первее всего. Чтобы были пристегнуты. Меньше жалоб стало, когда камеры поставили в салоне".

Еще один важный нюанс - с октября нанимать водителей можно только по трудовому договору. Гражданско-правовые схемы уходят в прошлое, как и неоправданно высокие тарифы за поездки в праздники, час пик или непогоду, которая, кстати, заставила пересмотреть ценовые правила. Вспомним циклон "Уилли": вместе со снегопадом, лавиной обрушились и возмущения пассажиров: цены взлетели вдвое, а то и втрое.

Екатерина Тихончук, начальник отдела Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"Подписано соглашение между МАРТ и крупными диспетчерами, которые суммарно занимают более 90 % соответствующего рынка, соглашение о социально-ответственном поведении диспетчеров такси. Диспетчеры такси обязуются принимать меры по стимулированию перевозчиков такси по обеспечению необходимого количества автомобилей на линии в условиях повышенного спроса на услуги такси, а также ограничить использование повышающего коэффициента в размере не более 3".