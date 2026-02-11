Стоит ли бояться токенов и почему нельзя их покупать или продавать другим лицам

Так ли все просто с токенами и с какими сложностями можно столкнуться? О новомодном финансовом инструменте сохранения денег в программе "Экономическая среда" рассказали эксперты.

Экономическая среда| Куда вложить деньги в Беларуси в 2026? Как сохранить и приумножить сбережения? Деньги любят счет. Но важно, чтобы они еще и работали. - Как сберегать и инвестировать выгодно? - На что делать ставку сегодня? Стратегию разумного накопления обсудят эксперты "Экономической среды" в вечернем эфире. - Почему хранить средства "под матрасом", а тем более в долларах, больше не вариант? - Как обеспечить себе достойное будущее с программой "3+3"? Только цифры, факты и проверенные советы. 11.02.2026 22:35

Профессор кафедры банковского бизнеса и финансовых технологий БГУ Людмила Стефанович пояснила, что цифровой токен - это покупка облигаций, но только не у банка, а, например, у завода, который выпустил облигации, потому что ему не хватает денег. "Но отличие в том, что это покупка облигаций с помощью цифрового инструмента. Инструментом выступает платформа - место, где можно купить токен-облигацию. Тут надо уже иметь знания для того, чтобы приобрести эту облигацию. Если облигация банковская, вы можете зайти в банк, и вам все подскажут. Если же токен-облигация, то надо уже обратиться на электронную площадку, например, finstore.by. То есть вы заходите на площадку, регистрируетесь, проходите персонификацию и непосредственно уже думаете, что вы будете с этим делать".

"Это непросто. Надо действительно иметь хотя бы минимальные знания для того, чтобы попасть на этот рынок. Для основного населения это новый инструмент. И поэтому я бы не сказала однозначно сегодня: идите на этот рынок". Людмила Стефанович

Сфера криптоактивов в последнее время достаточно популярна у белорусских граждан, особенно у молодежи, добавил заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Игорь Скринников.

"И здесь хотелось бы предупредить, что есть требования законодательства, которые четко определяют, что можно, а что нельзя. И то, что нельзя, является запрещенным деянием, и за это могут быть налоговые последствия", - акцентировал он.