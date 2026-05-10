Столько радостных слез! Ветераны рассказали, как встретили Победу в 1945-м

Для ветеранов День Победы буквально выкован из подвигов. Это те, кто выстоял там, где это казалось невозможным. За каждым именем - история отваги и доблести, за каждой наградой - спасенные жизни. Они видели то, чего не должны видеть другие.

Горькая правда войны, где смерть идет по пятам. Мы собрали истории тех, чья стойкость оказалась сильнее стали, о людях-легендах, которые ковали мир в те кровавые и сложные годы и приближали, как могли, заветный 1945-й.

Более 3 млн человек - каждый третий белорус погиб в годы Великой Отечественной войны. Такова цена Великой Победы, заплаченная нашей страной. Сегодня их называют “последними героями”. Тех, кто в 41-м уходил в неизвестность, а в 45-м - приходил со слезами на глазах домой. Таких живых легенд в Беларуси осталось не так много - всего лишь 574 ветерана. Их слова и их правда сегодня - наш самый надежный живой щит против любых попыток переписать историю.

Парадный китель ветерана блестит от наград, но за каждой из них - сотни страшных дней и ночей, когда любая минута могла стать последней. Наш герой Федор Сергеевич Фещенко встретил войну 14-летним подростком в Нижнем Тагиле. Только вчерашний восьмиклассник, он, как и тысячи сверстников, рвался на передовую.

Однако фронтом для юного Федора стали заводские цеха - сначала танкового, а затем авиационного завода.

Федор Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны:

"Я там работал учеником токаря на станке ДИП-200. Здесь же рядом и танковый завод. Мы были свидетелями, как эшелоны из европейской части СССР шли с трофеями - побитыми немецкими танками, орудиями. Металл нужен был. И приезжали танкисты получать танки на заводе. Прямо экипажами приезжали. Ребята веселые, молодые, уверенные в победе".

Для тружеников тыла путь на фронт был закрыт, но в январе 1943 года Федор Сергеевич сменил заводской станок на винтовку, получив книжку красноармейца.

После он успешно прошел первичную подготовку и в 17 лет отправился служить на фронт в войска связи.

Боевое крещение он принял в составе 3-го Белорусского фронта, став участником легендарной наступательной операции "Багратион".

Федор Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны:

"Мы зашли в Минск. Я был связистом, радиотелефонным мастером. У нас была машина, называлась "Летучка", там, где связь была нужна, мы появлялись на этой "Летучке" вместе с начальником связи полка Сафоновым. Мы обеспечивали связь командиров дивизионов со своими батареями".

Ядвига Еробкина, участница Великой Отечественной войны:

"А мы уехали только в Гомель. Людей очень много было. И говорят, сейчас будет экстренное правительственное сообщение. И машины все остановились. Там никого не пропускали. И объявляют: "Началась война".

В прошлом году Ядвига Генриховна отметила свой вековой юбилей. Несмотря на почтенный возраст, память до сих пор отчетливо хранит события тех лет. Война застала ее совсем юной девушкой.

В 18 лет она ушла на фронт добровольцем и до самой победы работала санитаркой в военно-санитарном поезде. Через ее руки прошли тысячи раненых.

Ядвига Еробкина, участница Великой Отечественной войны

Ядвига Еробкина, участница Великой Отечественной войны:

"Страх был. В те моменты, когда санитарные поезда обстреливали, бомбили, все более-менее ходячие, все из персонала выскакивали на перроны или где остановка. А у меня был вагон тяжелораненых, 13 тяжелораненых. Такие гамаки. Не кровати, не полки, а в гамаках лежали. И забинтованные, и все очень тяжелые были. И была проводница тетя Паша - сестра и санитарка - все в одном лице. Страх был, что этих я не смогу закрыть. За себя я не волновалась. Я об этом не думала, не думала".

Победу встретила в Чехословакии. Этот день Ядвига Генриховна помнит отчетливо до сих пор.

Ядвига Еробкина, участница Великой Отечественной войны:

"Мы стояли на запасном пути, должны были ехать на фронт. И все праздновали победу. Все пили. Вот так вот встретила я победу".

Григорий Байков, ветеран Великой Отечественной войны:

"Самолеты налетели. К нам в Богушевск пролетели и бомбили утром самолеты".

Байков Григорий Петрович - еще один пример несгибаемой воли. Первые минуты войны встретил в Богушевске. Как начали бомбить недалеко от поселка, юный парень вырыл на участке окоп и спрятал в нем всю свою семью.

Григорий Байков, ветеран Великой Отечественной войны

Григорий Байков, ветеран Великой Отечественной войны:

"Немцы уже стали идти занимать нашу территорию. Подходит немец к нашему окопу: "А русский солдат тут есть?" Мы говорим: "Нет-нет". И сказал уходить туда, где они заняли территорию, где была деревня".

С честью преодолев все тяготы войны, в 44-м он оказался в составе стрелковой дивизии в Минске. Там же, в суровых прифронтовых условиях, он встретил главную весну в своей жизни - весну 45-го года

Григорий Байков, ветеран Великой Отечественной войны:

"Слышу, открылась дверь барака. Закончилась война. И дневальный будил всех. Сколько радости и сколько радостных слез!"

Время неумолимо, и свидетелей той весны с каждым годом становится все меньше. Поэтому их воспоминания сегодня - это наш генетический код и народное наследие!