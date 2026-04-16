Страны ОДКБ обсудили военно-политическую обстановку в регионах

Военно-политическую обстановку в регионах ОДКБ обсудили 16 апреля представители стран-участниц. Встреча прошла в формате видеоконференции.



Беларусь представлял начальник Генерального штаба Вооруженных Сил. Павел Муравейко проинформировал коллег о вызовах и угрозах в Восточно-Европейском регионе. На повестке было несколько вопросов.



Участники подвели итоги совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности организации в 2025 году, а также озвучили задачи на год текущий.