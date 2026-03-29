Страстная неделя началась у католиков и протестантов

30 марта у католиков и протестантов началась Великая Страстная неделя. Каждый день наполнен воспоминаниями о последних днях земной жизни Христа.

Особенно важные и исполненные обрядовости - Чистый четверг: день установления таинства Евхаристии. Великая пятница - день распятия Спасителя и его смерти. Великая суббота - пребывание в тишине и Христа во гробе. 5 апреля западные христиане встретят Воскресение Христово.

29 марта верующие встретили Вербное Воскресение. Торжественные богослужения, вспоминающие Вход Господень в Иерусалим и освящение символической вербы, прошли во всех католических храмах Беларуси.

