Страстная неделя началась у католиков и протестантов

30 марта у католиков и протестантов началась Великая Страстная неделя. Каждый день наполнен воспоминаниями о последних днях земной жизни Христа.

Особенно важные и исполненные обрядовости - Чистый четверг: день установления таинства Евхаристии. Великая пятница - день распятия Спасителя и его смерти. Великая суббота - пребывание в тишине и Христа во гробе. 5 апреля западные христиане встретят Воскресение Христово.