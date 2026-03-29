3.65 BYN
2.97 BYN
3.43 BYN
Страстная неделя началась у католиков и протестантов
Автор:Редакция news.by
30 марта у католиков и протестантов началась Великая Страстная неделя. Каждый день наполнен воспоминаниями о последних днях земной жизни Христа.
Особенно важные и исполненные обрядовости - Чистый четверг: день установления таинства Евхаристии. Великая пятница - день распятия Спасителя и его смерти. Великая суббота - пребывание в тишине и Христа во гробе. 5 апреля западные христиане встретят Воскресение Христово.
29 марта верующие встретили Вербное Воскресение. Торжественные богослужения, вспоминающие Вход Господень в Иерусалим и освящение символической вербы, прошли во всех католических храмах Беларуси.