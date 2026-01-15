3.71 BYN
Стратегические ориентиры развития Беларуси обсудили на Несвижском заводе детского питания
Ключевые посылы Послания Президента сегодня звучат и на Несвижском заводе детского питания. В первую очередь в ходе встречи обратили внимание на комплексное развитие регионов. Это доступная медицина, качественное образование, обеспечение жильем и создание новых рабочих мест. Кстати, на Несвижском заводе есть конкретный пример: реализована инициатива в рамках программы "Один район - один проект". Создали 24 новых рабочих места. Кроме того, средняя зарплата около 3 тыс. рублей, а средний возраст сотрудников - 35 лет. Также в ходе встречи обсудили вопросы технологической безопасности, потенциал внутреннего туризма. Несвиж - это архитектурная жемчужина Беларуси.
Анастасия Яцевич, специалист по персоналу Несвижского завода детского питания: "В Несвижском районе закрепляется много молодых специалистов. Строится много жилья, на высоком уровне находится наше образование. Радует и то, что открыли новый корпус поликлиники".
Вадим Олешкевич, начальник цеха Несвижского завода детского питания: "Почему я могу сказать, что Несвижский район достаточно сильный? Потому что мне уже 38 лет, и я прекрасно вижу, как за все это время район развивался: строилось новое жилье, предприятия. Прекрасно вижу, как развивается инфраструктура. Недавно детский сад открыли, благоустроили центр города, новую набережную сделали".
Андрей Иванец, министр образования Беларуси: "Мы понимаем, что наша страна должна развиваться равномерно в каждом регионе: в сельской местности, районных и областных центрах. Необходимо сбалансировать количество человеческого капитала, чтобы развивать всю страну. Создание социальной инфраструктуры - системы образования, медицины, аренного жилья - напрямую влияет и на демографическую безопасность, и на закрепляемость кадров, которые приезжают из других регионов. К слову, Несвижский район - один из лидеров в нашей стране по закрепляемости педагогических кадров: этот показатель составляет более 94 %".
Беларусь, несмотря на скромные размеры, уверенно входит в число мировых лидеров по экспорту молочной продукции. Мы третьи в мире по поставкам сливочного масла, четвертые по экспорту сыра и удерживаем пятую-шестую позиции по экспорту сухого молока.