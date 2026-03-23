Стратегию борьбы с туберкулезом меняют в Беларуси
Стратегию борьбы с туберкулезом меняют в Беларуси, сообщила журналистам директор Республиканского научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии, главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения Беларуси Елена Кроткова, пишет БЕЛТА.
"Мы переходим от стратегии борьбы только с активными формами к стратегии тотального контроля над инфекцией в популяции. Сегодня мы работаем над современными протоколами диагностики и лечения туберкулезной инфекции", - сказала Елена Кроткова.
Главный внештатный фтизиатр Минздрава пояснила, что сказанное означает на практике. По ее словам, задача будет заключаться в том, чтобы выявить человека, который инфицирован микобактерией, но еще не болен, а значит, не опасен для окружающих, и провести на этом этапе курс превентивной химиотерапии. Цель такого лечения заключается в снижении риска развития туберкулеза в результате активации инфекции. Это позволит снизить вероятность перехода инфекции в болезнь.
"Это, пожалуй, самый гуманный и экономически эффективный способ разорвать цепочку передачи инфекции и защитить будущие поколения", - отметила Елена Кроткова.
Еще одно направление, над которым работают белорусские фтизиатры, - совершенствование схем лечения и внедрение персонализированной медицины. "Мы внимательно следим за мировыми трендами и активно участвуем в международных исследованиях. Современные подходы позволяют сократить сроки лечения и повысить его эффективность даже при самых сложных случаях заболевания. Особое внимание - лицам с сочетанной патологией, коморбидностью, которых становится все больше", - пояснила директор центра.
Она отметила, что перед отраслью здравоохранения стоят амбициозные, но абсолютно достижимые цели, которые поставлены государством и определены Целями устойчивого развития - искоренение туберкулеза как эпидемии к 2030 году. И Беларусь последовательно движется к этому.
Фото БЕЛТА