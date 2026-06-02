В Кении вспыхнули беспорядки из-за строительства карантинного центра для американцев

В кенийском городе Наньюки вспыхнули массовые беспорядки на фоне планов по строительству карантинного центра для больных лихорадкой Эбола. Сотни местных жителей вышли на улицы, протестуя против создания спецотделения при военной базе, предназначенного для американских граждан, которые могли заразиться в Демократической Республике Конго. Акции сопровождались погромами, сообщает "Мир24".

Демонстранты отправились к авиабазе, но ВВС страны преградили им путь. Местные жители настаивали на переносе центра в другое место, поскольку это угрожает их здоровью и жизни.

Демонстрация быстро переросла в беспорядки и столкновения с силовиками, которые были вынуждены использовать слезоточивый газ. Пятеро демонстрантов задержаны. Ранее власти страны одобрили создание такого центра, но суд приостановил строительство из-за иска правозащитников.