Студенты БГПУ поздравили с новогодними праздниками воспитанников пансионата "Солнечный"

22 декабря теплая атмосфера царила в столичном пансионате "Солнечный". Студенты Белорусского государственного педагогического университета поздравили около 100 детей с особенностями новогодним спектаклем "Летучий корабль".

Также новогоднее чудо подарили ребятам и Дед Мороз со Снегурочкой - загадки, хороводы, танцы и песни.

Такой заботой и теплом планируется окружить около миллиона ребят. В новогодние и рождественские праздники никто не останется без внимания. Марафон добрых дел продлится до 15 января.