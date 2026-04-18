Студенты БГПУ присоединились к республиканскому субботнику

18 апреля студенты БГПУ организовали уборку учебных корпусов и студенческого городка. Занимались также благоустройством и озеленением.

Будущие педагоги высадили кустарники и цветы, чтобы сделать территорию вуза еще уютнее.

Особое внимание уделили памятнику студентам и преподавателям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Для будущих педагогов это дань памяти героям и символ связи поколений.

