Студенты Минска навели порядок на территории мемориала "Яма"

В преддверии Дня Великой Победы в Беларуси наводят порядок на памятных местах. У мемориального комплекса "Яма" трудилась столичная молодежь. Площадку очистили от листьев, привели в порядок дорожки и лестницы, после чего к монументу возложили цветы.

Трудовые десанты наведут порядок на всех ключевых мемориалах и военных памятниках, а после посетят ветеранов и участников Великой Отечественной войны, чтобы лично поблагодарить за победу и мирное небо над головой.

