Студенты Минска навели порядок на территории мемориала "Яма"

В преддверии Дня Великой Победы в Беларуси наводят порядок на памятных местах. У мемориального комплекса "Яма" трудилась столичная молодежь. Площадку очистили от листьев, привели в порядок дорожки и лестницы, после чего к монументу возложили цветы.