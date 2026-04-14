3.75 BYN
2.84 BYN
3.32 BYN
Студенты Минска навели порядок на территории мемориала "Яма"
Автор:Редакция news.by
В преддверии Дня Великой Победы в Беларуси наводят порядок на памятных местах. У мемориального комплекса "Яма" трудилась столичная молодежь. Площадку очистили от листьев, привели в порядок дорожки и лестницы, после чего к монументу возложили цветы.
Трудовые десанты наведут порядок на всех ключевых мемориалах и военных памятниках, а после посетят ветеранов и участников Великой Отечественной войны, чтобы лично поблагодарить за победу и мирное небо над головой.