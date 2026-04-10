Студенты навели порядок на территории храма Преображения Господня в Минске

10 апреля молодежь столицы - студенты и школьники - присоединилась к весеннему благоустройству. Убирали территорию святыни - церкви Преображения Господня в Минске, а также покрасили бордюры и высадили деревья.

Накануне Пасхи помогли украсить площадку у храма - тематический декор появился на ветках деревьев. Участники инициативы сплели ленты для оформления праздничной инсталляции.

Уже несколько лет подряд представители Союза молодежи путешествуют по нашей стране и помогают в воссоздании святынь. В каждом регионе активисты благоустраивают криницы, храмы и монастыри.