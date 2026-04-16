Студенты Витебского госуниверситета получили современную IT-лабораторию для исследований в сфере ИИ

Перспективные возможности для исследований в области искусственного интеллекта появились у студентов Витебского госуниверситета имени Петра Машерова. В распоряжении программистов - новая современная IT-лаборатория.



Учебно-практический центр оснащен высокопроизводительной техникой. Здесь студенты смогут разрабатывать инновационные проекты для различных отраслей. Например, создавать цифровые модели для оптимизации бизнес-процессов.

Олег Ордынец, студент Витебского госуниверситета имени П. М. Машерова:

"Это дает студентам возможность проявить свои практические навыки. Университет в первую очередь дает именно теоретическую базу, которую мы уже впоследствии развиваем посредством решения реальных задач и получения реального опыта".