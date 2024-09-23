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"Суд решит" - шоу о бракоразводных делах, спорах о наследстве, некачественном оказании услуг
Телеканал "Беларусь 2" представляет проект "Суд решит" – первое судебное шоу в истории белорусского телевидения. Проект реализуется совместно с Верховным судом Республики Беларусь и Министерством юстиции. В каждом выпуске рассматривается 3 ситуации, которые могут возникнуть в реальной жизни: бракоразводные дела, споры о наследстве, некачественное оказание услуг и т.д.
"Суд решит" - единственный судебный проект на территории СНГ, где правовую оценку спорам дают действующие судьи Верховного суда. После каждого дела - комментарий судьи, который объясняет, почему суд принял именно такое решение. Программа станет юридическим ликбезом для телезрителей, ведь от конфликтной ситуации, требующей обращения в суд, не застрахован никто. Программа выходит в дневном эфире со вторника по пятницу в 12:35, а также в повторе в выходные дни.
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