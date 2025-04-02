Суд в Молдавии отклонил запрос об освобождении Гуцул из-под ареста

Судьи Апелляционной палаты Кишинева отклонили запрос об освобождении главы Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости.

"Коллегия судей постановила, что Гуцул остается под арестом на 20 суток", — сказал на выходе из зала суда адвокат политика Сергей Морару.

Юрист отметил, что обвинения против башкана носят политически мотивированный характер.

У здания суда продолжается акция протеста сторонников главы автономии и представителей оппозиционного блока "Победа", требующих освобождения Гуцул.

Задержание Гуцул

Главу Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили о ее задержании на 72 часа.

Прокуроры требовали ареста политика по делу о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в автономии в 2023-м.

Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Защита обжаловала его в Апелляционной палате.

При этом прокуратура подала еще одно ходатайство об аресте башкана на 30 суток. Во вторник госорган отклонил этот запрос. Сама глава Гагаузии вину не признает и называет преследование политически мотивированным.

Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Кишинев отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.