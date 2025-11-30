Султанбаев о выборах в парламент Кыргызстана: Избирательная кампания отличается рядом нововведений

Голосование на выборах депутатов кыргызского парламента предусмотрено и за пределами страны, в том числе и в Беларуси. С самого утра в посольство в Минске приходят граждане Кыргызстана, проживающие или временно находящиеся в Беларуси, чтобы исполнить свой гражданский долг.

Посол Кыргызстана в Беларуси отметил, что нынешняя избирательная кампания отличается рядом нововведений. Среди них расширение гендерного представительства, введение возможности дистанционного голосования, а также автоматизация систем подсчета голосов.

Эрбол Султанбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси:

"Согласно нововведениям, как минимум по одному прошедшему кандидату из избирательных участков будут представители нашей женской половины. Т.е. как минимум 30 депутатов в новом собственном парламенте будут женщины. Также нововведением данной избирательной кампании является введение дистанционного голосования. Весь выборный процесс у нас полностью автоматизирован, полностью исключаются человеческие факторы, поэтому никаких внешних вмешательств в этот процесс быть не может".