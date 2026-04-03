Супранович о единой платформе продажи билетов, просроченных талончиках и ремнях безопасности

В Беларуси появится единая система бронирования мест и продажи билетов. Столичный транспорт и связь станет владельцем и оператором. Для каких видов поездок такая платформа и как она упростит жизнь пассажирам, разъяснил директор ГП "Столичный транспорт и связь" Юрий Супранович.

По его словам, будет создана единая платформа для всех перевозчиков и всех операторов перевозок, которая будет удобной для пассажиров. В настоящее время существует порядка 30 разрозненных платформ. Поэтому было предложено создание единого приложения, удобного для восприятия. Касаться будет пригородных, междугородных, межобластных и международных перевозок, учитывая все потребности населения. "Предусматривается колл-центр, который будет работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. До 1 июля 27 года она должна быть реализована", - рассказал о планах директор ГП "Столичный транспорт и связь".

В Минске действуют новые цены на проезд с 27 марта. "В течение 30 дней законодательством, в частности правилами автомобильных перевозок пассажиров, предусмотрено использование этого проездного документа (талончика). В случае, если у пассажира на руках остался этот проездной документ, и прошло 30 дней, он имеет право обратиться в любой пункт продажи проездных документов и доплатить разницу", - разъяснил Юрий Супранович.

Обязательные камеры внутри транспорта, ремни безопасности

"Средства видеофиксации в транспортных средствах предусмотрены законодательством, но если говорить про город Минск, все транспортные средства общественного транспорта уже давно оснащены. Что касается экспресс-сообщения так называемых маршруток, мы заранее предусмотрели обязанность со стороны перевозчика размещать такие средства в салоне своего автобуса. Это предусмотрено договорами с перевозчиками на определенный маршрут", - рассказал он.

директор ГП "Столичный транспорт и связь" Юрий Супранович

Юрий Супранович обратил внимание на ремни безопасности, которые влияют на безопасность пассажиров при перевозке. "Необходимость использования ремней безопасности в автобусах категории М2, это так называемые маршрутки, и М3, только здесь обязательно нужно иметь в виду, это для тех автобусов, которые предусматривают возможность проезда только сидя. То есть, если есть законодательная возможность проезда стоя, здесь уже нет необходимости законодательно использовать ремни безопасности", - пояснил он.

"В соответствии с редакцией новых правил автомобильных перевозок пассажиров, следует обратить внимание, что в случае, если при наличии проездного документа у пассажира не будет произведена валидация, то есть документ проездной не будет приложен к валидатору, такой пассажир при осуществлении контроля может быть признан административным правонарушителем как безбилетный", - добавил директор ГП "Столичный транспорт и связь".