3.70 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
Супранович о единой платформе продажи билетов, просроченных талончиках и ремнях безопасности
В Беларуси появится единая система бронирования мест и продажи билетов. Столичный транспорт и связь станет владельцем и оператором. Для каких видов поездок такая платформа и как она упростит жизнь пассажирам, разъяснил директор ГП "Столичный транспорт и связь" Юрий Супранович.
По его словам, будет создана единая платформа для всех перевозчиков и всех операторов перевозок, которая будет удобной для пассажиров. В настоящее время существует порядка 30 разрозненных платформ. Поэтому было предложено создание единого приложения, удобного для восприятия. Касаться будет пригородных, междугородных, межобластных и международных перевозок, учитывая все потребности населения. "Предусматривается колл-центр, который будет работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. До 1 июля 27 года она должна быть реализована", - рассказал о планах директор ГП "Столичный транспорт и связь".
В Минске действуют новые цены на проезд с 27 марта. "В течение 30 дней законодательством, в частности правилами автомобильных перевозок пассажиров, предусмотрено использование этого проездного документа (талончика). В случае, если у пассажира на руках остался этот проездной документ, и прошло 30 дней, он имеет право обратиться в любой пункт продажи проездных документов и доплатить разницу", - разъяснил Юрий Супранович.
Обязательные камеры внутри транспорта, ремни безопасности
"Средства видеофиксации в транспортных средствах предусмотрены законодательством, но если говорить про город Минск, все транспортные средства общественного транспорта уже давно оснащены. Что касается экспресс-сообщения так называемых маршруток, мы заранее предусмотрели обязанность со стороны перевозчика размещать такие средства в салоне своего автобуса. Это предусмотрено договорами с перевозчиками на определенный маршрут", - рассказал он.
Юрий Супранович обратил внимание на ремни безопасности, которые влияют на безопасность пассажиров при перевозке. "Необходимость использования ремней безопасности в автобусах категории М2, это так называемые маршрутки, и М3, только здесь обязательно нужно иметь в виду, это для тех автобусов, которые предусматривают возможность проезда только сидя. То есть, если есть законодательная возможность проезда стоя, здесь уже нет необходимости законодательно использовать ремни безопасности", - пояснил он.
"В соответствии с редакцией новых правил автомобильных перевозок пассажиров, следует обратить внимание, что в случае, если при наличии проездного документа у пассажира не будет произведена валидация, то есть документ проездной не будет приложен к валидатору, такой пассажир при осуществлении контроля может быть признан административным правонарушителем как безбилетный", - добавил директор ГП "Столичный транспорт и связь".
Нововведения коснутся оснащения общественного транспорта, трудовых договоров с водителями, а также проездных документов и оплаты в такси.