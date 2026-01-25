Суровые морозы и снегопады не смогли остановить рабочий ритм Беларуси

Зима в Беларуси решила напомнить о своем суровом и непредсказуемом нраве. Ведь такую снежную и морозную погоду белорусы давно не видели, когда снег был по колено, а столбики термометра опустились до рекордных минимальных значений. Январь будто вернул себе исконное белорусское имя - "студзень".

Второй месяц зимы порадовал своими белыми пейзажами, но в то же время проверил на прочность и изменил рабочий ритм белорусов. Особенно это повлияло на тех, кто большую часть времени трудится на открытом воздухе: коммунальщики, аграрии, строители, курьеры, продавцы. В таких зимних условиях главное - не забывать согреваться.

Понятие "холод" для каждого свое. К примеру, для жителей Гренландии, арктические морозы и снег являются повседневной реальностью. Этот остров называют царством вечной зимы. Почти вся его территория скована многолетними льдами. Здесь фиксируются одни из самых низких температур на планете: если летом воздух едва прогревается до плюс 10, то зимой отметка в минус 40 считается нормой. В глобальном "рейтинге холода" лидируют также северные регионы России и Канады.

Но не стоит думать, что белорусы далеко ушли от этих показателей. Согласно данным Всемирного банка и Климатологического исследовательского центра, Беларусь входит в тридцать самых холодных стран мира. Среднегодовая температура в стране составляет всего плюс 7,45 градуса. Если в Польше или Украине климат заметно мягче, то поспорить с нами в суровости могут лишь Россия, Литва и Латвия. То, что Беларусь может быть по-настоящему морозной, доказал нынешний январь.

Обильные снегопады и сильные морозы не помеха для белорусов. Ведь народ готов работать в любых условиях, даже в таком зимнем режиме. К примеру, строители работали не покладая рук. Работа на стройках не прекращалась ни на минуту.

Стройка - это процесс, который не знает пауз. Чтобы сдать объект в срок, работа здесь кипит при любых условиях, даже в аномальный минус. Наглядный пример - площадка возведения нового здания Национального исторического музея. Этот объект обещает стать символом величия и гордости народа, поэтому темпы здесь не снижаются: с утра до вечера на посту сотни специалистов. В морозные дни число строителей даже увеличилось. Особое внимание на площадке уделяют безопасности людей и качеству материалов. Для некоторых строительных работ предусмотрены и специальные помещения.

Дмитрий Харитонов, начальник участка строительной компании:

"Для работ по устройству вентилируемого фасада филиалом СУ-68 предусмотрены отапливаемые боксы, в которых рабочие могут безболезненно и не замерзая проводить свою работу".

Сами же мастера согреваются проверенными методами.

На передовой в условиях снегопада и морозов трудились настоящие герои улиц - коммунальщики. Среди тех, кто принял вызов стихии одними из первых, - Наталья Герасько и Галина Петрова. В профессии женщины уже много лет и работать в таких условиях точно знают как.

Наталья Герасько, рабочая по комплексной уборке и содержанию домовладений ЖЭУ-4 Советского района Минска:

"Снега было очень много, но мы справились. Жильцы все утром вышли, очень помогли".

Такая погода не остановила уличную торговлю - прилавки с сельхозпродукции продолжают работать нон-стоп. К примеру, столичная Комаровка традиционно принимает покупателей в любых условиях. На крытом рынке продают все: овощи, фрукты, молочку, мясную продукцию. На сезонном - поскромнее, но и там есть из чего выбирать: в основном это квашеная капуста, семечки, орехи, сухофрукты. Торгуют соленьями и закатками.

Даже в самые лютые морозы, когда дороги заносило снегом, а на улице был крепкий минус, жители деревень не остались без продовольствия. На помощь приходили мобильные магазины. На прилавках - сотни наименований свежих продуктов.

Андрей Халюта, председатель правления Минского облпотребсоюза:

"Обслуживаем все населенные пункты, независимо от количества жителей. Например, в каждом третьем населенном пункте проживает меньше 10 жителей (820 населенных пунктов), в 400 населенных пунктах меньше 5 жителей. Мы едем к каждому человеку, обслуживаем его для того, чтобы выполнить свою миссию, которая на нас возложена".

В холодные дни продолжали доставлять еду и курьеры. С приходом морозов число заказов стало только больше, но вместе с этим и время ожидания доставки. Главным вызовом стала сама дорога. Автокурьер Александр признается: в день, когда пришел циклон, главной проблемой было не довезти заказ, а просто выбраться из заснеженного двора.

Александр Шабатько, доставщик:

"Трудности возникали в плане маршрутов. Даже на автомобиле не было возможности подъехать. С последнего заказа мы, наверное, полчаса пытались выехать, потому что замело двор".

При ухудшении погоды каждый знает, что спрос на такси будет точно высоким. Но в снежные дни никто не ожидал, что цены будут кусаться хуже морозов, а ожидания будут достигать до часа. Проверку на прочность проходили не только пассажиры, но и сами водители.

В такие метели и морозы ценник достигал 60, а то и больше рублей. Причина одна: спрос высокий, а машин не хватает. Особенно в снежную погоду некоторые водители и вовсе не могли выехать на линию из-за обильного снегопада.

Александр Лисафин, водитель такси:

"В такую экстремальную погоду водители стараются не работать. Это связано с тем, что повышен риск попасть в ДТП: дороги заснежены, плохая видимость. А у электромобилей еще и количество зарядок увеличивается".

Вероятность повредить автомобиль на скользкой дороге или в сугробах возрастает в разы, а восстановление техники сегодня - удовольствие недешевое.

Тарифы на такси законодательно не ограничены. Правом устанавливать цену поездки обладают исключительно сами перевозчики и онлайн-сервисы. В основе ценообразования лежат алгоритмы.

Виталий Ляхор, руководитель сервиса такси:

"При повышенном спросе мы предлагаем пользователям альтернативные варианты передвижения. Это не всегда такси: иногда мы прямо сообщаем, что из-за высокого спроса лучше воспользоваться общественным транспортом или немного подождать".