Светлая традиция крещенских купаний - верующие окунаются в купели на протяжении двух дней

Одна из главных крещенских традиций, которая стала поистине народной - троекратное окунание в купели. Таких мест в этом году в Беларуси организовано свыше 100. Многие оборудованы при храмах. На протяжении двух дней, несмотря на суровые морозы, прихожан очень много - верующие окунаются в освященную воду, считая это символом духовного очищения.

19 января белорусы как никогда едины в своих светлых помыслах у святой воды. Христос освятил водную стихию, показав путь к обновлению. Церковь призывает в этот день задуматься не о личном испытании тела и духа, а об искренней вере и молитве.

Желающих окунуться не пугают лютые морозы. 19 января ночью в стране были побиты рекорды. В Бобруйске столбик термометра опустился до минус 26, в Березино - минус 25, а в Кличеве и вовсе минус 28. Поэтому организаторам купаний пришлось прорубать во льду специальные иордани, чтобы люди могли окунуться в воду.

"Ощущение бодрящее. Бодрит человека просто, обновляет", - делится впечатлениями мужчина.

Только на Цнянском водохранилище в Минске собралось более 2 тыс. человек. Конечно, когда стоит вопрос о здоровье большого количества людей, на первое место выходит безопасность. В этом году по всей стране - от Брестской до Витебской области - организовано более 130 специальных мест, дежурят более 500 спасателей ОСВОД и почти 900 бригад медиков

"Окунаюсь я ежегодно, но в этом году просто погода шикарная, невозможно было не принять в этом участие. Вообще планировалось выехать на открытый водоем, но поскольку не получается немножко, решила попробовать здесь", - рассказала женщина.

"Не для каждого такое окунание может принести пользу. Поэтому, конечно же, для медиков главное - предупредить определенную группу населения, которой следовало бы воздержаться от такого купания. В первую очередь это люди с сердечно-сосудистой патологией. Выпить теплый чай, потому что важно согревать организм изнутри. И, конечно же, не пренебрегать теплой пищей, потому что это крайне энергозатратное мероприятие. Поэтому важно восстановить энергетический баланс".

"Самое главное мороз, не слякоть. Это для отдыхающих, купальщиков, самое главное - еще и без ветра. Хорошая погода", - считает водолаз спасательной станции "Цнянская" Сергей Амбражей.

По старинным приметам, крещенская погода - это календарь на весь будущий год. Сильный мороз 19 января - к жаркому лету, пасмурно и снежно - к щедрому урожаю. А звездная ночь обещала много ягод.

"Не только Крещение как большой праздник, но и крещение каждого из нас нужно для того, чтобы мы получили спасительную благодать для вечной жизни. И даже в Священном писании написано, что если мы будем заботиться о вечном, о небесном, о святом, то и земное нам приложится".

Священные традиции зарождаются в семье от личного примера родителей. Вместе на службу, вместе за святой водой, которую потом бережно хранят и используют весь год. Окропляют дом, пьют натощак с молитвой. Это и есть живая передача ценностей из поколения в поколение.

Праздник объединил всю страну. На территории специально отведенных площадок работали пункты обогрева, угощали горячим чаем, солдатской кашей и парным молоком. А праздничную атмосферу дополнили народные колядки, хороводы и угощения от предприятий-участников.

В Гродненской области в честь Года белорусской женщины сразу 20 девушек провели обряд омовения. В агротуристических комплексах купания стали частью народных гуляний.

Где-то в прорубь заходили целыми взводами, укрепляя дух товарищества. Разные мотивы, но одна, общая для всей Беларуси, традиция.

"Крещенская традиция замечательная. И что сегодня 15 градусов мороза - это даже лучше. Всегда крещенские морозы были настоящими морозами, как в этом году".