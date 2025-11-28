Свидетели рассказывают о войне: в Нацбиблиотеку Беларуси привезли международный проект

Десятки лиц, в которых зашифрован целый "Портрет эпохи". В Национальную библиотеку Беларуси привезли международный проект, посвященный 80-летию Победы. Он уже был представлен в Москве и Смоленске, а теперь экспонируется и в Минске. Серия фотопортретов и видеоисторий последних свидетелей войны напоминают о цене мира.

Услышать голоса последнего поколения и сохранить подлинность исторических фактов о Великой Отечественной войне. Такую миссию возложил на себя проект "Портрет эпохи". Желание рассказать историю своей семьи появляется у многих, но лишь единицы воплощают это в реальность.

Вера Мажирина, автор проекта "Портрет эпохи", член Союза фотохудожников России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ead11c99-a9ab-4027-85f1-3617612fabbb/conversions/b9b6b8e2-e240-40aa-96ae-3d59961582b0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ead11c99-a9ab-4027-85f1-3617612fabbb/conversions/b9b6b8e2-e240-40aa-96ae-3d59961582b0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ead11c99-a9ab-4027-85f1-3617612fabbb/conversions/b9b6b8e2-e240-40aa-96ae-3d59961582b0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ead11c99-a9ab-4027-85f1-3617612fabbb/conversions/b9b6b8e2-e240-40aa-96ae-3d59961582b0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вера Мажирина, автор проекта "Портрет эпохи", член Союза фотохудожников России: "Четыре моих прадеда ушли на войну, и только один вернулся домой. Мой дедушка - ветеран войны и труженик тыла, бабушка - ребенок войны. Летом 2024 года появилась идея этого проекта, когда к моему дедушке пришли из Московского дома ветеранов предложить стать в Доме ветеранов на учет. И так я поняла, что таких бабушек и дедушек - вся страна. За спинами ветеранов стоит следующее поколение, стоим мы. И дальше будем снимать следующие темы, показывать, ради чего боролись эти ветераны, что сейчас дальше происходит".

26 портретов и видеоисторий. Это участники боев, труженики тыла и дети Великой Отечественной войны. Самой старшей героине 107 лет. Перед объективом судьбы, которые помнят Курскую дугу, освобождение Беларуси и операцию "Багратион". Каждый снимок - личное свидетельство о том, какой ценой была добыта победа.

Лариса Сосницкая, ветеран Великой Отечественной войны news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88271f6d-49f4-4772-a89a-72dd2bb36764/conversions/a118c73e-5a01-4d7f-bc12-0eadb97386cf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88271f6d-49f4-4772-a89a-72dd2bb36764/conversions/a118c73e-5a01-4d7f-bc12-0eadb97386cf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88271f6d-49f4-4772-a89a-72dd2bb36764/conversions/a118c73e-5a01-4d7f-bc12-0eadb97386cf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88271f6d-49f4-4772-a89a-72dd2bb36764/conversions/a118c73e-5a01-4d7f-bc12-0eadb97386cf-xl-___webp_1920.webp 1920w

Лариса Сосницкая, ветеран Великой Отечественной войны: "Когда немцы пришли в Беларусь летом 1941 года, мама сразу подключилась к работе с отцом, мне было, наверное, уже 13 с половиной - 14, подключили и меня. Ничего не рассказывали. Чем меньше дети знали, тем лучше".