Свидетели рассказывают о войне: в Нацбиблиотеку Беларуси привезли международный проект
Десятки лиц, в которых зашифрован целый "Портрет эпохи". В Национальную библиотеку Беларуси привезли международный проект, посвященный 80-летию Победы. Он уже был представлен в Москве и Смоленске, а теперь экспонируется и в Минске. Серия фотопортретов и видеоисторий последних свидетелей войны напоминают о цене мира.
Услышать голоса последнего поколения и сохранить подлинность исторических фактов о Великой Отечественной войне. Такую миссию возложил на себя проект "Портрет эпохи". Желание рассказать историю своей семьи появляется у многих, но лишь единицы воплощают это в реальность.
Вера Мажирина, автор проекта "Портрет эпохи", член Союза фотохудожников России: "Четыре моих прадеда ушли на войну, и только один вернулся домой. Мой дедушка - ветеран войны и труженик тыла, бабушка - ребенок войны. Летом 2024 года появилась идея этого проекта, когда к моему дедушке пришли из Московского дома ветеранов предложить стать в Доме ветеранов на учет. И так я поняла, что таких бабушек и дедушек - вся страна. За спинами ветеранов стоит следующее поколение, стоим мы. И дальше будем снимать следующие темы, показывать, ради чего боролись эти ветераны, что сейчас дальше происходит".
26 портретов и видеоисторий. Это участники боев, труженики тыла и дети Великой Отечественной войны. Самой старшей героине 107 лет. Перед объективом судьбы, которые помнят Курскую дугу, освобождение Беларуси и операцию "Багратион". Каждый снимок - личное свидетельство о том, какой ценой была добыта победа.
Лариса Сосницкая, ветеран Великой Отечественной войны: "Когда немцы пришли в Беларусь летом 1941 года, мама сразу подключилась к работе с отцом, мне было, наверное, уже 13 с половиной - 14, подключили и меня. Ничего не рассказывали. Чем меньше дети знали, тем лучше".
Показ выставки организован при поддержке посольства Российской Федерации в Беларуси.
"Память о войне" - не архивный документ, а живой человеческий диалог между теми, кто выстоял, и теми, кто будет хранить эту правду дальше.