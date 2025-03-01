Происходит полная деградация норм гуманитарного права и попрание международного законодательства - такие выводы в программе "Война и мир" озвучил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. По его словам, беседуя с эвакуированными жителями оккупированных районов Курской области, до освобождения доживает лишь половина. Связано это с целенаправленным убийством гражданского населения. Выжившие свидетели зверств военных формирований Украины рассказывают о минировании колодцев и расстрелах.

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Эвакуированная жительница села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области Надежда Григорьевна рассказала, что они все время находились в подвале дома. "Потом 26 ноября был прилет, дрон наш подвал разбомбил, мы ушли в соседский подвал, жили там с мужем. 1 декабря мой муж пошел домой воды набрать, они его расстреляли. Время прошло, я побежала, он лежал во дворе уже мертвый. Потом, когда мы его перевернули, пулю увидели", - вспоминает она.

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Надежда Григорьевна:

"Я слышала, как автоматные очереди были. Я прибежала, они были у нас, по-видимому, в подвале, но меня они не застрелили, вээсушники просто не вышли уже".

Она попыталась вспомнить, сколько людей погибло из тех, которые оставались на их улице в поселении. "21 человек. Сейчас я посчитаю. Тетя Галя, тетя Валера. 21. 17 человек убили на нашей улице, где мы проживали, 4 скончались сами. Скончались, потому что без лекарств остались, без помощи, поэтому и скончались. Может, до сих пор бы жили. От дронов погибли. Мужа моего и еще семью 3 человека из автомата расстреляли. Остальные дронами, прилетами были убиты. Мы уже знали, откуда наши стреляют, откуда ВСУ. Всю жизнь там прожили, у нас граница рядом. И мы это все знали, где кто".

Жуткий рассказ эвакуированного жителя Суджанского района Курской области Николая Ивановича. "2 декабря пошли за водой к колодцу. А колодец оказался заминированным. И подорвались. Нас было трое. Одному легко в одну ногу попало, мне в обе. И еще одному в обе ноги очень сильно ранило. Раньше мы все время пользовались этим колодцем. У другого колодца четверых застрелили в этот же день", - вспоминает он.

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Николай Иванович:

"Все время ходили, они видели, что мы ходили туда. Потом 7 декабря, когда наши начали их давить, они заминировали колодец".

Нарушением норм международного гуманитарного права назвал происходящее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. "Право человека на жизнь, право человека остаться целым, право на честный суд, в принципе право человека на нормальное, адекватное существование должны быть защищены. И любая жертва, которая пострадала в ходе военных действий, ее интересы должны защищаться, она должна получить сатисфакцию, - считает он. - Она должна получить удовлетворение в ответ на то насилие, которое она пережила, или если ее близкие погибли, ее жилье было разрушено, неправомерным способом все это произошло, то это все не может остаться безнаказанным".

Родион Мирошник:

"Поэтому в этом случае обязательным условием, которое мы ставим, оно будет подниматься в любом формате переговоров, именно ответственность за нарушение такого рода норм международного гуманитарного права. Это все отражено и в Уголовном кодексе Российской Федерации. Это запрещенные формы и методы войны, это война против гражданского населения, мародерство, насилие в любом виде. За все эти вещи прощения не будет".

Посол рассказал, что уже сейчас идут суды. "У нас уже более 400 судов было. Их проводят на основе документов, которые собираются Следственным комитетом, главным военным следственным управлением. И там более 500 боевиков уже получили свои сроки. Они получили там самый минимальный, по-моему, 8 с половиной лет. А так огромное количество 20-25, пожизненные за те зверства, которые они совершали", - констатировал он.

В Курской области работает Следственный комитет России, главное военно-следственное управление, расследует убийства людей в Русском Поречном, отметил Родион Мирошник. За то, что произошло в Судже, никакой поблажки не будет. "И я говорю, выхода у них только два: либо на скамью подсудимых, либо не дожил до этого момента, потому что идет война, потому что идет военная операция", - сказал Родион Мирошник.