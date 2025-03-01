Смотреть онлайнПрограмма ТВ
НовостиПанорамаКраінаЧП.byЗона ХНовости регионаНавіны надвор'яНовости. Центральный регионЗона X. Итоги неделиИтоги неделиВойна и мирНовости. Минск

Война и мир | Преступления ВСУ в Курской области | Деградация международного права

01.03.2025

Москва и Вашингтон активно возобновляют контакты, о чем свидетельствуют закрытые переговоры в Стамбуле. Каковы итоги встреч и что ожидает Украину в свете новых соглашений с Трампом? Мы также обсудим политическую ситуацию в Румынии: почему ликвидируют евроскептика Джорджеску и какие последствия это может иметь для выборов. Европейская политика меняется на глазах — как это отразится на отношениях с Россией? Кроме того, рассмотрим экономические вызовы: как санкции влияют на жизнь европейцев и что происходит с ценами на товары. Какие изменения готовит нам мир в это непростое время — в рубрике "Итоги недели".

Выпуски

20 видео

Война и мир | Преступления ВСУ в Курской области | Деградация международного права

Похожие программы