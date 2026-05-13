Сводный отряд "ЗУБР" МЧС Беларуси оттачивает мастерство по стандартам ИНСАРАГ

Сводный поисково-спасательный отряд МЧС Беларуси оттачивает мастерство на учениях, ориентируясь на стандарты ИНСАРАГ. На оперативно-тактическом полигоне Светлая Роща отряд отработает порядок автономного функционирования в полевых условиях для ликвидации последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.

На тактическом полигоне МЧС проходят учения сводного поисково-спасательного отряда "ЗУБР". Сценарий максимально приближен к реальности: разрушительное землетрясение в сопредельном государстве, сотни возможных жертв, отсутствие связи и тысячи людей без крова.

Спасателям предстоит развернуть автономный лагерь, организовать штаб, провести разведку местности и приступить к поиску пострадавших под завалами. В работе задействуют кинологические расчеты, специальную технику и оборудование технической разведки. По легенде учений, помощь людям оказывается в круглосуточном режиме.

Сергей Новик, начальник главного управления аварийно-спасательных служб и ликвидации ЧС МЧС Беларуси: "Учения проводятся у нас второй год подряд. Данный отряд сводный со всех пожарных аварийно-спасательных отрядов (у нас 6 областей и город Минск). Данная идея возникла в 2023 году, когда наш республиканский отряд специального назначения "ЗУБР" улетел на ликвидацию последствий землетрясения в Турцию".