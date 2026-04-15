Свое жилье в 25 лет и работа на заводе-рекордсмене: как юго-восток Могилевщины притягивает молодежь

Один из пострадавших от аварии на ЧАЭС. По сути, промышленный центр юго-востока - Кричевский район. Его обширная сырьевая база позволила не просто сохранить предприятия, дать вторую жизнь целым отраслям. Как пример - Кричевцементошифер. Градообразующее производство с тысячным коллективом сегодня бьет рекорды.

Андрей Гамуленко, гендиректор ОАО "Кричевцементошифер":

"Мощности не первый год у нас загружены более чем на 105 % по выпуску цемента. Объем произведенного цемента за 2025 год составил 1 млн 642 тыс. т. За 2025 год был внесен беспрецедентный объем инвестиций - более 57 млн руб. Было закуплено более 190 вагонов для доставки, более 65 единиц автотракторной техники".

В планах на этот год строительство линии по сжиганию RDF-топлива, что позволит снизить себестоимость, заместить импортный уголь, а также выпуск искусственного гипса. Но производство не ради производства (хотя экономические показатели важны для отрасли и развития страны), а ради тех, кто здесь работает и живет.

Анна Ковалева, оператор цеха помола сырья ОАО "Кричевцементошифер":

"Посмотрите, какое огромное предприятие. У нас есть работа, есть зарплата. Наши дети ни в чем не нуждаются, мы не нуждаемся. Я считаю, что за это время мы очень далеко шагнули".

Бункеровщик мела ОАО "Кричевцементошифер" Владислав Нестеров, рассказал, что работает на предприятии 5 лет. "Со мной работает моя жена. Уже купили свое жилье, делаем там ремонт. В будущем думаем завести свое маленькое продолжение. Такие предприятия важны, потому что есть уверенность, что у тебя всегда есть работа", - считает он.

Высококачественная продукция на основе отечественного сырья. На этой площадке удалось реализовать, пожалуй, самый амбициозный для Кричева бизнес-проект - производство цементно-стружечных плит, которые, кстати, широко используются при строительстве жилья.

Согласно указу Президента о развитии юго-восточных регионов Могилевской области льготные преференции (а это снижение налоговой нагрузки) серьезно помогли предприятию, когда оно только выходило на рынок. Тогда выстояли в условиях санкций и остались конкурентоспособными. Кстати, удалось создать производство, независимое от импортного сырья.

Юрий Ларин, директор СООО "ЦСП БЗС":

"60 % продукции поставляется на экспорт: РФ, азиатский рынок. 40 % - в РБ. Предприятие использует только белорусское сырье - цемент, лес, жидкое стекло, сульфат алюминия. Каждый год мы даем какой-то прирост".

Такая тактика с акцентом в первую очередь на развитие промышленного потенциала помогла наполнить программу развития юго-востока новыми проектами. Идет строительство самого крупного свиноводческого комплекса в Климовичах.

Экономика - во главе угла

О том, что экономика - основа благосостояния людей, говорит глава государства. Акцент на развитие нужных для жизни производств. "Всегда идеологически было так: создание условий для граждан, а потом экономика. Ребята, так не будет. Это мы уже так избаловали своих людей, - заявил Александр Лукашенко. - Будет экономика, будут и граждане жить нормально. Поэтому впереди экономика, производства. А у нас иждивенчество очень сильно развито".

"Надо, чтобы люди понимали, как будем действовать дальше, пока нынешний Президент. Придет новый Президент, как он себя зарекомендует? Будет ли такой авторитет власти, как сейчас? Поэтому сейчас надо сделать то, что мы должны сделать. Надо ускоряться, надо делать, надо действовать. Надо создать страну, которую мы передадим новым поколениям", - подчеркнул глава государства.

Строительство жилья и развитие инфраструктуры

Мария Денисенко считает, что в свое время сделала правильный выбор - осталась в небольшом городе Славгород, создала семью. В итоге свое жилье - помощь от государства. Поселились в новом микрорайоне, он вырос фактически в чистом поле. Все, что нужно людям, рядом, новый детский сад в том числе. Для многодетной мамы это важно.

"Очень комфортно здесь, нравится. Все в доступности, инфраструктура. Для деток очень хорошо. Очень важно, что для нашей маленькой родины это сделали., - радуется жительница г. Славгород Мария Денисенко. - У нас 5 деток. Сейчас нахожусь в декретном отпуске. Думаю, будет и дальше все строиться, строиться, потому что молодежи много".

Ольга Василевская, заместитель председателя Славгородского райисполкома:

"Для молодых специалистов построено 180 квартир, которые предоставлены с целью улучшения жилищных условий, чтобы у нас оставались проживать в Славгородском районе. Выполнены работы по капремонту трех школ, больницы. В этом году планируется приступить к строительству еще одного 16-квартирного дома".

Закрепление молодых специалистов

Медицина - еще одна отрасль в пострадавших от аварии на ЧАЭС районах, которой потребовалась перезагрузка. Обновленная больница - подарок жителям Славгорода.

Татьяна Кураленко, врач лабораторной диагностики Славгородской ЦРБ:

"Обновилась практически вся материально-техническая база лаборатории. Появились 2 современных биохимических анализатора, которые 24/7 позволяют нам определять очень много показателей. Определяем витамин Д, половые гормоны. Не нужно ездить в Могилев. Сейчас все это выполняется за один день и выдается после обеда женщине результат".

А еще пациентам стало доступно ультразвуковое исследование, новое стоматологическое оборудование, получили передвижной ФАП для отдаленных населенных пунктов. Такая база - мотивация для закрепления специалистов, считает молодой врач Дарья Шолтанюк. К ним здесь особое внимание.

Врач-психиатр-нарколог Славгородской ЦРБ Дарья Шолтанюк довольна, что произведен ремонт. "Заранее посетила кабинет, узнала, с кем буду работать. Как молодому специалисту мне дали квартиру. Я считаю, нужно продолжать поддерживать молодых специалистов, чтобы они были заинтересованы остаться на своем рабочем месте", - считает она.

Владимир Марков, заместитель главного врача Славгородской ЦРБ:

"При заключении первого контракта дается 200 базовых величин каждому специалисту, при заключении следующего контракта - это 300 базовых величин. Это большой плюс, потому что заставляет молодых специалистов задуматься и заключить контракт сразу на 5 лет. Дается арендное жилье, которое позволяет молодым специалистам остаться, закрепиться, рожать детей, работать на благо нашей малой родины".