Свыше 400 новобранцев Академии МВД проходят подготовку перед началом учебного года

Почти полтысячи новобранцев МВД проходят курс молодого бойца, чтобы заслужить право приступить 1 сентября к учебному процессу. Физическая подготовка, навыки владения спецсредствами, азы милицейской работы - все это должны освоить ребята еще до начала учебного процесса. До этого новобранцев ждет торжественное принятие присяги.

Недавние школьники оттачивают физическую, огневую и тактико-специальную, строевую подготовку. График, не как в школе, плотный, но они справляются.

Кирилл Кислов, руководитель учебного сбора первокурсников Академии МВД Беларуси:

"В ходе учебного сбора основными задачами являются обучение курсантов основам тактико-специальной медицинской подготовки, физической подготовки, строевой подготовки, топографии. Кроме этого мы учим молодых ребят работать в команде, а также вопросам дисциплины. В целом, каких-то проблемных вопросов на сегодняшний день нет. Процесс обучения проходит в плановом режиме. Задействованы преподаватели всех профильных кафедр Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь".

Факт 444 новобранца, среди них 15 девушек. Все они будущие милиционеры, автоинспекторы, сотрудники Комитета госконтроля, следователи.

Юлия - одна из тех, кто не сдается. Не поступив в прошлом году, она попробовала себя в этом, и удача ей улыбнулась. Теперь она также счастливый курсант Академии МВД:

"В том году я не смогла поступить, поэтому пошла на трехмесячную подготовку сюда же, в ЦПК. Отучилась три месяца, а затем опять подала документы, и вот я уже стою здесь. Носить форму - это моя мечта детства. Это достойно, это гордость показать родителям, что я могу, и что все девочки тоже могут сюда поступить", - рассказала курсант 1-го курса Академии МВД Беларуси Юлия Щербо.

Здесь тренируют выносливость, а еще акцент делается на физическую подготовку. С девушек спрос тот же, может, немного больше поблажек.

"Тяжело дается большая физическая нагрузка, так как некоторые ребята даже ни разу не бегали полторы тысячи метров. Некоторые только здесь начали подтягиваться на перекладине, до этого они не занимались ничем. На сегодняшний день у нас запланирована физическая подготовка, для того, чтобы подготовить организм к выполнению основной работы. Акцент делается именно на общую выносливость и на поднятие силовых качеств", - отметил начальник кафедры профессионально-прикладной физической подготовки Академии МВД Беларуси Олег Белевич.

Курс молодого бойца для новобранцев - хорошая адаптация к жизни без родителей. Месяц наедине только с командирским составом. Кому такая суровая армейская жизнь в самом начале в тягость - можно поговорить с психологом. В академии работают и такие специалисты.

Один раз за учебный сбор здесь организовывают встречу с родными, и эта встреча уже 17 августа. Такие мероприятия всегда очень душевные и трогательные.