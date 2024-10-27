Съемки грандиозного дрифт-шоу проводятся на фоне архитектурных шедевров Бреста

В Брестской области в эти дни идут съемки захватывающего ролика о дрифте. Пилоты из Японии, Австралии, Нидерландов, Таиланда и Бразилии едут по историческим местам региона.

На одной из локации - железнодорожном вокзале "Брест-Центральный" - за экстремальным действом наблюдала съемочная группа "Первого информационного".

Механик Андрей Макаш старательно натирает шины перед заездом трехкратного чемпиона Беларуси Алексея Вишневского. В этом нет никакого суеверия, признается Андрей, все просто.

В красивый автоспорт Алексей Вишневский вернулся в 2024 году после длительного перерыва. На этот раз всерьез и надолго, говорит, перспектива вдохновляет.

За развитие дрифтинга в Беларуси выступают и организаторы интернационального шоу. Именно с этой целью и были задуманы масштабные съемки клипа в разных городах страны.

То, что съемки грандиозного шоу проводятся на фоне архитектурных шедевров, не случайно. Организаторы намеренно подчеркивают связь времен и поколений, акцентируя внимание на объединяющей силе автоспорта. Юкио Фаусто родился в Бразилии. 18 лет живет в Японии, на родине дрифтинга. В Беларусь приезжал два месяца назад и уже опробовал трек "Раубичи". Оценка высокая, в том числе за прием.

Юкио Фаусто, профессиональный пилот (Япония):

"Не было никаких проблем с перелетом из Японии в Беларусь, потому что не нужна виза. В аэропорту были очень все приветливы, несмотря на языковой барьер, помогали. Очень понравилось пребывание здесь: и кухня, и люди. Все приветливые и гостеприимные. Мне очень нравится здесь".

Зарубежные гости высоко оценили локации Бреста и области. Считают, что дрифтингу в Беларуси - быть.

Джейк Джонс, профессиональный пилот (Австралия - Япония):

"Очень нравятся ваши пейзажи, нравится то, что дороги и трассы ровные, что очень важно для дрифтеров. Нравятся также замечательные старые города и их архитектура".

Джейк Джонс планирует вернуться в следующем году на чемпионат Беларуси и привезти еще больше пилотов со всего мира. У Юкио Фаусто планы более грандиозные.

Юкио Фаусто, профессиональный пилот (Япония):

"Я планирую не просто приезжать на соревнования в Беларусь, но и со своим партнером развивать здесь свой бизнес и расти в этом направлении. Я чувствую себя действительно как дома, и любовь к вашей стране и дрифту исходит прямо от сердца".

Принятие и любовь к немного агрессивному, но в тоже время драйвовому виду спорта ощущается и со стороны населения. Дрифт-шоу проходило с ограничениями для публики и вынужденными паузами, из-за съемок, но настоящим поклонникам автоспорта это не помешало и впечатлений не испортило.

Антон Позняков имеет большой опыт в дрифтинге. Тренирует начинающих и является организатором соревнований. Локации Бреста назвал крутыми и в прямом, и в переносном смысле.