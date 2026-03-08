Таблетки по поддельным рецептам, жиросжигатель - как препараты становятся наркотиками

Миллионы людей по всему миру становятся зависимыми от наркотических средств. Речь о препаратах, которые можно получить легальным способом.

Потеря веса, бессонница, определенные антидепрессанты - все это дает иллюзию быстрого и легкого пути к достижению цели или долгожданному спокойствию.

Разберемся, как происходит на самом деле.

Кайфовый рецепт

Разный возраст, пол, положение в обществе, характер, психотип. А ведь все начинается с обычной манипуляции и определенного механизма. "Один раз попробую - и отпустит" - не работает уж точно. Эти оковы поглощают.

Проблема давно вышла за рамки. Количество новых препаратов, которые оказывают наркотическое влияние на организм, рекордно растет. Подтверждение тому - появление биологически активной добавки - так заявляют производители. Это жиросжигатель. В TikTok завирусились видео с этими таблетками, и, к сожалению, большая часть тех, кто худеет с использованием такого жиросжигателя, - подростки.

Препарат можно приобрести и на маркетплейсах. В составе в описании к товару уверяют, что каждая упаковка таблеток для похудения - это ваш осознанный шаг к стройности, здоровью и уверенности в себе.

Такое "быстрое" решение проблемы в потере веса уже обернулось реальными трагедиями в разных уголках планеты. В Чите школьница госпитализирована после передозировки БАДом. В Питере подросток попал в реанимацию с галлюцинациями и паническими атаками после приема препарата. В Москве 15-летняя девочка оказалась в реанимации после приема таблеток.

Кроме того, участились случаи употребления подростками препаратов, которые назначаются исключительно врачом, а в аптеке их можно приобрести только по рецепту. По назначению таблетки могут, например, снизить сильный болевой синдром у пациента. Однако при приеме препарата без назначения врача последствия могут быть самыми серьезными и порой необратимыми.

Подростки ищут способы получать поддельные рецепты, находить так называемые закладки с помощью переписок в даркнете - теневом сегменте и самом закрытом отделе мировой паутины. К слову, 95 % сделок по продаже наркотиков происходит в интернете.

Светлана, мама подростка-наркомана:

"Он начал прогуливать уроки. Я, честно, даже не обращала внимания особо. Но стала замечать: когда он подходит и разговаривает со мной, от него исходит странный запах - запах ацетона. Я, естественно, стала смотреть в интернете, что это может означать. Была информация, что это могут быть проблемы с печенью. Но когда стала заходить на какие-то молодежные форумы и группы, увидела, что это не печень, а скорее всего сын "вдыхает". Были такие моменты, когда он говорил: "Помоги мне, я не знаю, как это бросить, я не могу". Чувство вины сильное, потому что сидишь, вспоминаешь пробелы: где не додала, где не приласкала, где не одобрила".

С заядлой периодичностью в больницы привозят подростков, которые впервые попробовали наркотические средства. Для части из них - тот самый первый раз может стать последним.

Мария Ле, психиатр-нарколог:

"Никто не знает свою генетическую предрасположенность к зависимостям. Для некоторых это может быть первый раз и последний, летальный в том числе, может быть передозировка. Для некоторых это может быть начало конца. Человек меняет круг друзей: старые друзья пропадают, новые не появляются. Человек часто уходит как-то необоснованно из дома. Пропадают вещи. Часто человек одалживает деньги на какие-то нужды: на проезд, на ремонт, на учебу. Начинаются проблемы с учебой, с работой".

Только двое из десяти пациентов вступают в длительную ремиссию. Выздоровление и процесс освобождения от наркотической зависимости - это долгий и сложный путь, который требует немало усилий.

Сергей, экс-наркоман:

"Я сначала медленные наркотики употреблял, потом, когда пришли современные наркотики, альфа-PVP, они меня реально поставили на колени, потому что началась такая шизофрения, я слышал какие-то голоса. Вплоть до того, что мне эти голоса говорили, чтобы я вышел из окна. Это было очень страшно. Что такое страх, что такое депрессия? Я знаю, что это такое. Я знаю, что такое ломка. Я знаю, что такое, когда не хочется жить. Когда ты встречаешься сам с собой один на один. То есть вот на кумаре (так сказать, на сленге это называется), то не хочется просто жить".

Половины, с кем Сергей начинал употреблять, уже давно нет в живых. Считается, что все наркозависимые рано или поздно бросают, но некоторые, как бы страшно ни звучало, делают это уже после смерти.

Сергей, экс-наркоман:

"Их выбор повлияет на их семьи, на их дома, города, на детей, на нации, на республики. От выбора зависит их будущее".

Такое "баловство", как кажется на первый взгляд, может обернуться серьезным сроком. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ с целью сбыта наступает с 14 лет. А если сбыт повлек за собой по неосторожности смерть человека в результате употребления запрещенных веществ, то срок лишения свободы составляет до 25 лет. Кроме того, цифры говорят о том, что количество осужденных за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков увеличилось в 2025 году по отношению к 2024 году на 7,9 %.

Михаил Андрющенко, главный эксперт отдела центрального аппарата Госкомитета судебных эксперт из Беларуси:

"Это не те наркотики, которые получают на кухне. Они все-таки приобретаются. Есть люди, которые занимаются их изготовлением, распространением, а уже потребители их просто покупают и употребляют. Основная задача нашего дела сводится к тому, чтобы обеспечить отсутствие на территории нашей страны так называемых легальных наркотиков".

