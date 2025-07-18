Таиланд, Шри-Ланка, Фукуок - "Белавиа" открывает новые направления для туристов

Время в пути - 10 часов 20 минут. Обратный маршрут займет на час больше. Санья - главная курортная жемчужина острова Хайнань. Освоение нового направления позволит укрепить торгово-экономические и культурные связи Беларуси и Китая. Рейсы будут выполняться один раз в неделю - по средам - на дальнемагистральном самолете Airbus A330-200.

Владимир Баркун, заместитель гендиректора авиакомпании "Белавиа": "Время вылета из Минска в 4:40, прибытие в Санью в 20:00 по местному времени. Мы объявили об открытии рейса с одной частотой в неделю, но сейчас мы уже оцениваем спрос, и вполне возможно в ближайшее время будут добавлены дополнительные рейсы. До конца 2025 года также планируется открытие чартерной программы во Вьетнам на курорт Фукуок. Ведется работа по открытию рейсов в Таиланд и на остров Шри-Ланка".