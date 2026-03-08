Талантливые спортсмены, тренеры - кто они, стипендиаты Президентского спортивного клуба

Заметить, оценить и поддержать талантливого спортсмена, который стремится к самому громкому титулу, или тренера, который уже сегодня привел своего подопечного к высокому результату.

Это главные задачи многолетнего и долгосрочного проекта - стипендии Президентского спортивного клуба. В 2026 году в списке лучших из перспективных 454 фамилии, на 12 больше, чем в прошлом.

И это не просто цифры, а яркое подтверждение тренда: все больше молодых талантов получают шанс заявить о себе на весь мир. Расскажем, кто они, стипендиаты Президентского спортивного клуба.

Путь к вершине

Ради тренировки эти мальчишки и девчонки готовы идти сквозь сугробы по самое не хочу, не боясь морозов и холода. Они старательно прокладывают лыжню, иногда даже чересчур усердно.

Если вы думаете, что здесь готовят будущих лыжников или биатлонистов, очень ошибаетесь. Зима велела им стать сильными и выносливыми, чтобы летом они могли смело разрезать водную гладь на байдарках и каноэ.

Никита Вербицкий, тренер-преподаватель Гомельской СДЮШОР профсоюзов по гребле:

"Это стихия, а стихия - это всегда сила, спокойствие одновременно, где-то драйв, где-то сопротивление воздуха, сопротивление воды. Ты борешься сам с собой, можно сказать. Это очень тяжело, трудоемко. И очень интересно".

Никита Вербицкий, а для этих ребят Никита Андреевич, тот самый первый тренер, который верит в каждого и способен раскрыть даже самый скрытый потенциал.

Никита Вербицкий, тренер-преподаватель Гомельской СДЮШОР профсоюзов по гребле:

"Возраст, они еще не совсем понимают, почему их немножечко заставляют этим заниматься. В то же время родители в какие-то моменты не понимают, что это возможность, которую надо использовать, потому что потом будет поздно и будет очень грустно".

В Гомельской СДЮШОР профсоюзов по гребле в целом тренерский коллектив достаточно молодой. А еще здесь существует свое правило. Стать даже просто кандидатом на стипендию Президентского спортивного клуба непросто.

Андрей Вербицкий, директор Гомельской СДЮШОР профсоюзов по гребле:

"Они уже между собой соревнуются. И у меня единственный критерий: чтобы никому не было обидно. Хотя бы 2 года они ведут ученика, если он (тренер - прим. ред.) передает через 2 года (ученика - прим. ред.) в училище олимпийского резерва, то есть высшее звено, то тогда мы ходатайствуем о назначении данной стипендии".

"В 2022 году было принято решение больше сделать акцент на тренеров и поддержать молодых тренеров, которые только начинают свой тренерский путь, чтобы им было как-то полегче, попроще. Возможно, они могли позволить себе, скажем так, более лучшие условия тренировки, либо улучшить свои жилищные какие-то условия. Таким образом, выделяется в год по 15 квот на регион. То есть на каждую область и город Минск и каждый год как минимум 105 таких стипендий назначаются Президентским спортивным клубом", - рассказал Юрий Пушин, главный специалист Президентского спортивного клуба.

Пока одни штурмуют лыжню, другие в зале максимально прорабатывают все мышцы, да так, что от напряжения земля дрожит в прямом смысле слова.

Дмитрий Масленченко сам в прошлом выступал на юношеских чемпионатах мира и Европы, а сегодня тоже в поисках талантов. Вкладывая все силы и душу в работу с этими ребятами, ставит перед собой максимальные цели.

Дмитрий Масленченко, тренер-преподаватель Гомельской СДЮШОР профсоюзов по гребле:

"Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Про тренера можно сказать, плох тот тренер, который в национальную сборную не стремится. Хотелось бы, может быть, спустя какие-то годы своей тренерской карьеры вырасти до этого уровня, тренировать уже непосредственно самых лучших спортсменов нашей страны, пытаться завоевывать с ними золото чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр".

Разминка с теннисными мячами поможет развить скорость реакции, прыжки на скакалке - силу ног. Это базовый минимум любого боксера. Но бокс вопреки стереотипам - это вам не просто руками в ринге помахать.

Иван Синяк, серебряный призер юниорского чемпионата Европы - 2025 по боксу:

"Бокс это как шахматы. Если ты не будешь думать, то ты проиграешь. В каждом бою, на каждой тренировке надо думать. И после тренировки обдумывать тренировку, записывать".

Иван Синяк точно знает, ради какой цели все это. Олимпийское золото, а после успешная карьера в профессионалах. Как очередная ступень к мечте - серебро юниорского чемпионата Европы в Армении.

Иван Синяк, серебряный призер юниорского чемпионата Европы - 2025 по боксу:

"Должна быть мотивация - это самое главное. Дисциплина - тоже самое главное. Огонь в глазах должен быть, чтобы он не затухал, и идти только вперед".

Там же в Ереване бронзу в своей весовой категории выиграл и еще один учащийся Плещеницкого государственного областного училища олимпийского резерва Андрей Румянцев. Неудивительно, что ребята в числе стипендиатов Президентского спортивного клуба.

Андрей Румянцев, бронзовый призер юниорского чемпионата Европы - 2025 по боксу:

"Когда ты заходишь в зал, все твои переживания, какие-то проблемы уходят, ты видишь перед собой только ринг, мешки, команду и ничего больше".

За долгие годы существования проекта в Президентском спортивном клубе выстроили такую систему объективного поиска и предоставления стипендий, что в поле зрения попадают все подходящие по критериям кандидаты вне зависимости от сроков подачи заявлений.

И вот прямое доказательство. Белорусский лыжник-паралимпиец Роман Свириденко в январе выиграл золото и серебро этапа Кубка мира в немецком Финстерау. Буквально через считанные дни он вместе с некоторыми другими атлетами и тренерами вошел в дополнительный список стипендиатов. А уже совсем скоро Свириденко будет бороться за медали Паралимпийских игр.

"В паралимпийском лыжном спорте я лет 5, а в целом в лыжах лет 10. Просто нравится, мама привела", - рассказал Роман Свириденко, победитель и призер этапа Кубка мира по лыжным гонкам среди паралимпийцев.

Юрий Пушин, главный специалист Президентского спортивного клуба:

"Стипендиаты в этом году показали отличные результаты. Большинство, скажем так, смогло улучшить свои результаты прошлогодние. И в этом году примерно половина из стипендиатов заняла места с 1 по 3. Размер стипендий зависит непосредственно от занятого места. Максимальная стипендия в этом году, по-моему, 21 тыс. рублей за год, а минимальная, по-моему, 3 тыс.".