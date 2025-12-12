3.72 BYN
Таможенники пресекли крупнейшую в истории Беларуси поставку наркотиков и психотропов из ЕС
Крупнейшую в истории суверенной Беларуси партию наркотиков и психотропов - это 1300 кг - задержали белорусские таможенники. Ведомство заявляет, что пресечен международный канал поставки из Евросоюза на территорию ЕАЭС гашиша и мефедрона.
Восемь тысяч брикетов с прессованным веществом и 50 коробок с синтетикой преступники намеревались переместить в грузовике польского перевозчика в Беларусь и Россию. По документам везли минеральную воду. Отдать должное, несколько десятков бутылок с водой действительно использовали как товар прикрытия.
Сообщается, что установили схему сотрудники Оперативной таможни. Они приняли решение тщательно досмотреть грузовик после сканирования его содержимого с использованием инспекционно-досмотрового комплекса.
Эдуард Данилович, зампредседателя Государственного таможенного комитета Беларуси:
"С учетом того, что после оформления груз должен был проследовать в Российскую Федерацию, таможенными органами Беларуси совместно с коллегами из России проведены последующие оперативно-разыскные и другие мероприятия. В результате установлены и задержаны участники международной преступной группы - граждане Европейского союза, Беларуси, России и Молдовы. При обыске у них изъято еще 5 кг гашиша и мефедрона. По данному факту Оперативной таможней Беларуси и ФТС России возбуждены уголовные дела за контрабанду наркотиков в особо крупном размере, санкции статей которых предусматривают фигурантам лишение свободы вплоть до 20 лет".
Стоимость на черном рынке изъятой партии наркотиков и психотропов составляет порядка 62 млн долларов. А такого количества хватило бы почти на 3 млн разовых доз.