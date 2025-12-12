Таможенники пресекли крупнейшую в истории Беларуси поставку наркотиков и психотропов из ЕС

Крупнейшую в истории суверенной Беларуси партию наркотиков и психотропов - это 1300 кг - задержали белорусские таможенники. Ведомство заявляет, что пресечен международный канал поставки из Евросоюза на территорию ЕАЭС гашиша и мефедрона.





Восемь тысяч брикетов с прессованным веществом и 50 коробок с синтетикой преступники намеревались переместить в грузовике польского перевозчика в Беларусь и Россию. По документам везли минеральную воду. Отдать должное, несколько десятков бутылок с водой действительно использовали как товар прикрытия.



Сообщается, что установили схему сотрудники Оперативной таможни. Они приняли решение тщательно досмотреть грузовик после сканирования его содержимого с использованием инспекционно-досмотрового комплекса.

Эдуард Данилович, зампредседателя Государственного таможенного комитета Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b82fabe-9a2c-4cb1-a3e9-d1ae86bcf248/conversions/3bf24fdb-be6c-42b5-b44c-36f17a17085b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b82fabe-9a2c-4cb1-a3e9-d1ae86bcf248/conversions/3bf24fdb-be6c-42b5-b44c-36f17a17085b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b82fabe-9a2c-4cb1-a3e9-d1ae86bcf248/conversions/3bf24fdb-be6c-42b5-b44c-36f17a17085b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b82fabe-9a2c-4cb1-a3e9-d1ae86bcf248/conversions/3bf24fdb-be6c-42b5-b44c-36f17a17085b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эдуард Данилович, зампредседателя Государственного таможенного комитета Беларуси:

"С учетом того, что после оформления груз должен был проследовать в Российскую Федерацию, таможенными органами Беларуси совместно с коллегами из России проведены последующие оперативно-разыскные и другие мероприятия. В результате установлены и задержаны участники международной преступной группы - граждане Европейского союза, Беларуси, России и Молдовы. При обыске у них изъято еще 5 кг гашиша и мефедрона. По данному факту Оперативной таможней Беларуси и ФТС России возбуждены уголовные дела за контрабанду наркотиков в особо крупном размере, санкции статей которых предусматривают фигурантам лишение свободы вплоть до 20 лет".