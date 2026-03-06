"Театр - это женщина" - Екатерина Дулова рассказала о своем подходе в руководстве Большим театром

Екатерина Дулова стала единственной женщиной, которая заняла пост гендиректора Большого театра Беларуси. О том, как женщина-руководитель меняет театр, почему в труппе так много женщин и какие творческие эксперименты допустимы, Екатерина Дулова рассказала в "Актуальном интервью".

Путь Екатерины Дуловой к руководству главным театром страны не был случайным. До этого она уже была ректором консерватории - тоже пост, как она отметила, традиционно считающийся "мужским". "Вообще вот эти слова "ректор, директор" с мужским окончанием для женщины звучат достаточно тяжеловесно", - призналась гендиректор Большого театра Беларуси.

Но тяжеловесность должности компенсируется прагматичным и человечным подходом. "Я ставила задачи очень простые и понятные. Все должно быть наилучшим образом. Люди, которые работают рядом со мной, должны понимать, чем они занимаются и, главное, для чего. Все должно быть устроено комфортно. И, конечно, я думала о зрителях. И думаю о них постоянно", - подчеркнула Екатерина Дулова.

Зритель, по ее словам, должен чувствовать себя желанным гостем. "Люди должны понимать, что они пришли туда, куда хотели бы прийти. Чтобы ничто не испортило их представление, и чтобы они пришли сюда еще не раз", - сформулировала свою миссию Екатерина Дулова.

Вопрос о творческих экспериментах - один из ключевых для любого театра. И здесь у гендиректора твердая позиция. "Если можно сказать о том, что в экспериментации может быть норма, то это норма. Молодой человек обладает особой энергией и особыми данными, чтобы себя проявлять", - считает Дулова. При этом она честно признается, что есть постановки, которые она бы никогда не одобрила, будучи директором. Но это не мешает молодым искать свой путь.

Отдельная гордость - состав руководства театра. В год белорусской женщины, объявленный главой государства, Большой театр выглядит настоящим флагманом женского лидерства. "Даже глава государства говорит, что он женщинам в руководстве доверяет больше, чем мужчинам. Отношение женщины к работе значительно более ответственное и, как мне кажется, креативное. Женщина способна решить конкретную задачу так, как, может быть, не решил бы ее никто", - уверена гендиректор Большого театра.