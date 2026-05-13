Технологии без границ: 2-й день форума "Здравоохранение Беларуси - 2026" заявлен как День Китая

От инновационного оборудования до новых фармацевтических решений. Форум "Здравоохранение Беларуси 2026" продолжает свою работу на площадке Минского международного выставочного центра.

Две сотни компаний - это на 20 больше, чем в 2025 году, площади действительно позволяют. В рамках деловой программы за четыре дня пройдет 45 конференций и семинаров. Второй день форума заявлен как День Китайской Народной Республики. На выставке можно отметить очень интересный аппарат.

Форум "Здравоохранение Беларуси 2026"
"Это робот, он состоит из трех частей: консоль управления, платформа визуализации и сам робот, - рассказала представитель медицинской компании из Китая София Го. - Такие аппараты уже у нас в Беларуси".

Главный акцент на выставке сделан на цифровизацию. И что интересно, экспорт медуслуг в 2025 году составил порядка 50 млн долларов. Беларуси есть что предложить коллегам из других стран. Об этом говорили сегодня на Китайско-белорусском форуме по обмену опытом в области хирургических роботов и искусственного интеллекта. Также коллеги обсудили передовые технологии в области гибкой электронной эндоскопии.

Наталья Лагодич, главный внештатный эндоскопист Министерства здравоохранения Республики Беларусь: "Благодаря совместному китайскому проекту с Республикой Беларусь в настоящее время мы получили большую партию эндоскопического оборудования высокого разрешения, которое установлено в районных организациях здравоохранения. Это позволяет проводить детальное обследование в районах страны на высокотехнологичном оборудовании".

Форум будет работать до 15 мая. У всех желающих есть возможность познакомиться и посмотреть поближе на все ноу-хау в сфере медицины и фармацевтики.

