Технологии, спасающие жизнь: в Минске проходит медицинский конгресс Белорусского общества радиологов

Медицинская помощь должна быть доступна каждому, независимо от места проживания и социального статуса. Об этом на съезде Белорусского общества радиологов заявила доктор медицинских наук, профессор и сенатор Ирина Абельская.





В пятилетку качества начинается новый этап развития здравоохранения. В центре внимания - создание Кодекса о здравоохранении, пересмотр подходов к диспансеризации, наблюдению за хроническими заболеваниями, а также оценка соцстандартов и гарантий.



Служба лучевой диагностики занимает в этих процессах особое место. Сегодня ни одна медицинская специальность не обходится без участия радиологов.

Ирина Абельская, главврач Республиканского клинического медцентра Управления делами Президента Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d92fb521-5ba4-4c39-8ccc-bdb3037098a4/conversions/3e54e3cb-8d09-4cb1-88ae-1a33a3767826-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d92fb521-5ba4-4c39-8ccc-bdb3037098a4/conversions/3e54e3cb-8d09-4cb1-88ae-1a33a3767826-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d92fb521-5ba4-4c39-8ccc-bdb3037098a4/conversions/3e54e3cb-8d09-4cb1-88ae-1a33a3767826-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d92fb521-5ba4-4c39-8ccc-bdb3037098a4/conversions/3e54e3cb-8d09-4cb1-88ae-1a33a3767826-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ирина Абельская, главврач Республиканского клинического медцентра Управления делами Президента Беларуси: В сетке докладов Конгресса программа очень обширная, разнонаправленная. Это и неотложная радиология в ядерной медицине, в педиатрии, в ультразвуковой диагностике, затрагивающая абсолютно все сферы воздействия радиологических исследований. Конгресс собрал специалистов абсолютно разных диагностических направлений. Это врачи ультразвуковой диагностики, врачи-рентгенологи, врачи-радиологи, ядерные врачи медицины, медицинские физики и все те, кто рядом с ними проводят вот эту очень большую, интересную работу, безусловно, одну из самых важных диагностических исследований, диагностических направлений".