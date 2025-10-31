3.70 BYN
Технологии, спасающие жизнь: в Минске проходит медицинский конгресс Белорусского общества радиологов
Медицинская помощь должна быть доступна каждому, независимо от места проживания и социального статуса. Об этом на съезде Белорусского общества радиологов заявила доктор медицинских наук, профессор и сенатор Ирина Абельская.
В пятилетку качества начинается новый этап развития здравоохранения. В центре внимания - создание Кодекса о здравоохранении, пересмотр подходов к диспансеризации, наблюдению за хроническими заболеваниями, а также оценка соцстандартов и гарантий.
Служба лучевой диагностики занимает в этих процессах особое место. Сегодня ни одна медицинская специальность не обходится без участия радиологов.
Ирина Абельская, главврач Республиканского клинического медцентра Управления делами Президента Беларуси: В сетке докладов Конгресса программа очень обширная, разнонаправленная. Это и неотложная радиология в ядерной медицине, в педиатрии, в ультразвуковой диагностике, затрагивающая абсолютно все сферы воздействия радиологических исследований. Конгресс собрал специалистов абсолютно разных диагностических направлений. Это врачи ультразвуковой диагностики, врачи-рентгенологи, врачи-радиологи, ядерные врачи медицины, медицинские физики и все те, кто рядом с ними проводят вот эту очень большую, интересную работу, безусловно, одну из самых важных диагностических исследований, диагностических направлений".
Белорусское общество радиологов объединяет более 1600 специалистов, включая представителей 11 стран. Они активно участвуют в развитии отрасли, вносят предложения по совершенствованию системы.