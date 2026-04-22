Тематическое заседание Совета по устойчивому развитию прошло в канун 40-летия аварии на ЧАЭС

В канун 40-летия со дня аварии на Чернобыльской АЭС в Минске прошло тематическое заседание Совета по устойчивому развитию. По словам организаторов, мероприятие призвано, с одной стороны, отдать дань памяти людям, которые ликвидировали последствия аварии, а с другой - обсудить вклад этих усилий в устойчивое развитие как самого региона, так и мира в целом.