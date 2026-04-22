3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
Тематическое заседание Совета по устойчивому развитию прошло в канун 40-летия аварии на ЧАЭС
Автор:Редакция news.by
В канун 40-летия со дня аварии на Чернобыльской АЭС в Минске прошло тематическое заседание Совета по устойчивому развитию. По словам организаторов, мероприятие призвано, с одной стороны, отдать дань памяти людям, которые ликвидировали последствия аварии, а с другой - обсудить вклад этих усилий в устойчивое развитие как самого региона, так и мира в целом.
В заседании приняли участие глава МИД Беларуси, министр энергетики, руководство ряда предприятий и представители различных международных организаций - ООН, МАГАТЭ и СНГ.