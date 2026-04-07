Теперь можно резервировать: Павел Кевлич рассказал о возможности брони электрозарядных станций

Начальник управления "Маланка" РУП "Белоруснефть" Павел Кевлич рассказал, можно ли заранее забронировать время для заряда электромобиля на электрозарядных станциях.

С января 2026 года в Беларуси внедрена возможность резервирования мест. К слову, перед появлением такой услуги был проведен опрос. Более 60 % респондентов выразили согласие. Уже сразу в первый месяц введения инструмента насчитывалось порядка 600 резервирований в сутки, то есть каждые две минуты резервируется какая-то станция.

Но некоторые автовладельцы сталкиваются с поломанными или нерабочими станциями. Как скоро решаются такие проблемы, начальник управления "Маланка" РУП "Белоруснефть" ответил, что нормативное время возврата колонки в работоспособное состояние составляет 48 часов. "К сожалению, иногда колонка не работает дольше. Электрозарядная станция на 65 % состоит из импортных комплектующих, в основном поставляемых из Китая. Когда выходит из строя какая-то уникальная деталь, мы зависим от внешних поставщиков и вынуждены ждать какое-то время ее привоза и потом установки", - констатировал собеседник в "Актуальном интервью".