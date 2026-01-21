Теплоснабжение Минска полностью восстановлено. В результате оперативных действий организаций Минэнергетики во взаимодействии с экстренными и городскими службами завершены восстановительные работы на поврежденной тепломагистрали.

С момента выявления повреждения в работах были задействованы более 200 специалистов, аварийные бригады работали в круглосуточном режиме. Система теплоснабжения функционирует в штатном режиме.

"Энергетики работали круглосуточно. Порядка 170 человек были задействованы в локализации и устранении этой аварийной ситуации. Работали от 5 до 7 бригад в разное время. Работали ночью, несмотря на то что температура опускалась порядка 19-20 градусов Цельсия, но люди понимают, что обязаны восстановить нормальную схему теплоснабжения".