Тепловой режим под контролем: профсоюзы Беларуси следят за условиями труда в морозы
В Беларуси в холода уделяется особое внимание соблюдению температурного режима на рабочих местах. К системному мониторингу подключились и профсоюзные организации.
Среди ключевых моментов: подходящая для сезона одежда, "теплые" перерывы, а также специальное помещение, где температура не менее плюс 22 градуса.
Кроме того, в правилах внутреннего распорядка предприятий прописаны конкретный график работы, продолжительность и количество перерывов.
Валерий Курсевич, председатель Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности "Белпрофмаш":
"Профсоюзы всегда рядом в разных условиях. При непогоде, конечно, мы также на передовой. И хочется сказать, что за последние 10 дней порядка 100 обогревателей было приобретено на различные предприятия. Закупается тепловое оборудование в комнаты приема, пища в гардеробы. Закупаем чай, организуем горячее питание. Все это, опять же, показатель - профсоюз вместе, рядом и всегда поможет".
В профсоюзах отмечают, что, по сравнению с предыдущими годами, жалоб на холод на рабочих местах стало меньше.