Теплые слова звучали в адрес женщин, которые символично стали мамами 8 Марта

Теплые слова 10 марта звучали в адрес женщин, которые символично стали мамами 8 Марта. Только в роддоме 5-й городской клинической больницы на свет появились 8 младенцев. Это 4 мальчика и 4 девочки. Поздравить мам с таким важным событием пришли представители администрации Заводского района, организации "Белая Русь" и активисты Союза молодежи. Разумеется, с цветами и подарками.