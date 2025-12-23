"Терапия чудес": БСЖ провел акцию для детей в РНПЦ неврологии и нейрохирургии

В РНПЦ неврологии и нейрохирургии пациентам подарили волшебную атмосферу в рамках благотворительной акции "Терапия чудес". Инициатором является Белорусский союз женщин, а также средства массовой информации.

Цель акции - поддержать пациентов в медицинских учреждениях и создать им новогоднее настроение. К слову, только в этом медучреждении подарки получили более 30 детей из нейрохирургического и неврологического отделений центра.

"В этом году акция проходит впервые. Мы объездим 5 РНПЦ. Надеемся, что это станет доброй традицией и в следующем году мы ее продолжим. В каждом РНПЦ у нас отдельная программа, ничего не повторяется. Подключаются различные артисты белорусской эстрады, ребята, которые занимаются художественным творчеством, детские танцевальные, вокальные коллективы", - обозначила руководитель Республиканского офиса Белорусского союза женщин Марина Денисевич.