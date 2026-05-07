Тиханский: Немецкие танки у границ Беларуси на фоне милитаризации Европы напоминают 1930-е годы news.by

Казалось бы, Беларусь может смело отмечать праздник Победы, но на литовской границе снова стоят немецкие танки и подразделения. Есть ли здесь параллели с праздником, который отметим 9 мая, обсудил военно-политический аналитик Александр Тиханский в "Актуальном интервью".

Собеседник напомнил развитие событий 1930-х годов, а именно приход к власти Гитлера, работу военных предприятий. "Это все сходится пугающе. Сейчас также идет милитаризация Европы, где основным лидером выступает Германия, наталкивает и подтверждает разговор о Четвертом рейхе. Не будем забывать, что (канцлер Германии Фридрих. - Прим. news.by) Мерц является наследником нацистов. У него, кстати, и отец служил в вермахте и пробыл в советском плену", - добавил исторический факт военно-политический аналитик.